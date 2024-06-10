ФОТО | На выходных полиции пришлось сопровождать уникальных VIP-гостей. Кто это был?

В полицейской работе время от времени случаются специальные поездки и сопровождение VIP-гостей, но полиции еще не доводилось совершать такого особенного и уникального сопровождения, как то, которое состоялось в минувшую субботу. Об этом сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

Путешествие из Любляны в Таллинн началось 6 июня. Перед поездкой у животных проверили зубы и сделали комплексное обследования здоровья. Двухдневное путешествие прошло успешно и спокойно для обоих тигров. Ночью делались длительные остановки, чтобы тигры могли отдохнуть, поесть и попить. На таллиннской границе тигров встретил полицейский экипаж, который быстро и безопасно сопроводил их в зоопарк.

Путешествие из Любляны в Таллинн началось 6 июня. Перед поездкой у животных проверили зубы и сделали комплексное обследования здоровья. Двухдневное путешествие прошло успешно и спокойно для обоих тигров. Ночью делались длительные остановки, чтобы тигры могли отдохнуть, поесть и попить. На таллиннской границе тигров встретил полицейский экипаж, который быстро и безопасно сопроводил их в зоопарк.После шестилетнего путешествия амурский тигр Поотсман вернулся в Таллиннский зоопарк, но на этот раз с амурской тигрицей Данутой, с которой он подружился в Люблянском зоопарке. Совместное проживание тигров вообще не характерно, но поскольку Поотсман и Данута очень хорошо ладят, было решено не разлучать их и привезти вместе в Таллинн.

„Нашими VIP-гостями 8 июня стали тигр Путсман и тигрица Данута. Несмотря на то, что тигры не боятся никого и ничего, для нас было большой ответственностью и честью обеспечить их безопасную и быструю дорогу домой в Таллиннский зоопарк“, — сообщает Пыхьяская префектура в Facebook.

В полицейской работе время от времени случаются специальные поездки и сопровождение VIP-гостей, но полиции еще не доводилось совершать такого особенного и уникального сопровождения, как то, которое состоялось в минувшую субботу. Об этом сообщила Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

„Нашими VIP-гостями 8 июня стали тигр Путсман и тигрица Данута. Несмотря на то, что тигры не боятся никого и ничего, для нас было большой ответственностью и честью обеспечить их безопасную и быструю дорогу домой в Таллиннский зоопарк“, — сообщает Пыхьяская префектура в Facebook.

13-летнему Поотсману предстоит операция. Во время медицинского осмотра в Любляне у тигра была обнаружена опухоль на брюшной стенке. По словам главного ветеринара зоопарка Александра Семенова, опухоль располагалась в таком месте, где ее было очень трудно обнаружить.

„Поскольку у Поотсмана проблемы с зубами, перед поездкой в Таллинн было решено тщательно проверить его зубы. Кроме того, Поотсман прошел тщательный медицинский осмотр. К сожалению, во время обследования мы обнаружили у Поотсмана большую опухоль, которая не была видна под складками кожи и шерсти, поэтому коллеги не смогли обнаружить ее раньше. Из опухоли были взяты образцы, чтобы выяснить ее тип, но, к сожалению, Поотсману предстоит сложная операция по удалению опухоли. Операцию будут проводить ветеринары из Эстонского Института ветеринарной медицины и животноводства“, — сказал Семенов. Поотсману назначено самое лучшее лечение, а операция запланирована на ближайшие недели.

В ближайшее время в вольере появятся еще два тигра: молодая самка Охана из зоопарка Коркеасаар в Хельсинки и молодой самец Александр из парка Хайленд Уайлдлайф (Шотландии).

„Долина тигров“ будет открыта для посетителей с 19 июня. Пока новый комплекс открыт для посетителей, но увидеть можно будет не всех животных, так как им требуется время для адаптации к новым условиям. Помимо четырех амурских тигров, в „Долине тигров“ будут обитать и другие дальневосточные виды животных: амурский леопард, красный волк, длиннохвостый журавль, черный тигр, бородатая и длиннохвостая неясыть. Кроме того, сюда переедет альпийский сурок. Все виды будут жить в условиях, схожих с их естественной средой обитания, что поможет составить представление о природе Дальнего Востока.

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