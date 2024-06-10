Из-за вандалов общественные сауны Хааберсти временно закрыты

Старейшина района Хааберсти Анна Леванди сообщила, что с наступлением теплой погоды любимым местом вандалов стали общественные сауны у озера Харку. „За последние недели в общественных саунах произошло несколько инцидентов. Мост, ведущий к саунам, неоднократно ломали, и теперь все три сауны вышли из строя, так как стекла печей в каждой из них разбиты“, - сообщила Леванди. „Проблема не только в разрушении, но и в неправильном использовании. Поэтому с сегодняшнего дня изменяются правила использования саун“, - добавила Леванди, обратившись ко всем жителям с просьбой бережно относиться к городской собственности и правильно использовать городскую мебель и общественные сауны. Возможность использования общественных саун возобновится, когда прибудут заказанные запчасти.

С сегодняшнего дня в саунах действуют правила зимнего сезона. Сотрудникам охраны даны строгие указания по контролю за размерами принесённых дров. Если дрова превышают предписанные размеры, сотрудник службы безопасности имеет право не допустить человека в сауну. То же касается и использования воды - если у человека нет чистой воды для создания пара, ключи от сауны не выдаются. Правила использования саун будут размещены на стене охранного дома, и, как и в зимний период, ключи будут выдаваться только по документу с фотографией. Сотрудник службы безопасности фиксирует личность по фотографии и регистрирует имя и номер документа.

С правилами использования саун можно ознакомиться здесь.

„Умышленное повреждение чужой собственности недопустимо. Просим жителей, заметивших случаи вандализма или порчи, сообщать об этом в управу, охранному патрулю или полиции“, - сказала старейшина.

Жители, заметившие нарушения общественного порядка в районе, могут оперативно сообщить об этом охранному патрулю. Сообщения о нарушениях общественного порядка в районе Хааберсти принимаются ежедневно с 10 до 22 часов по телефону 5662 8059.

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