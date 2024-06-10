Мадисон и Пыллуаас: Март Хельме сказал, что Россия ведет в Украине священную войну

„Члены EKRE сейчас рассказали мне, как на том же заседании, где обсуждался путч, правление партии стало свидетелем выступления Марта Хельме, в котором он заявил, что Россия ведет в Украине священную войну и что он ее поддерживает. Члены правления партии, слышавшие эти слова, были явно раздражены этой риторикой и пытались призвать вице-председателя к порядку“, — сказал Эрнитс.

По словам Пыллуааса, данное собрание состоялась в прошлом месяце. „Так и сказал“, — вздохнул Пыллуаас. По его словам, Март Хельме сказал, что Украина, скорее всего, не выиграет эту войну, после чего и прозвучало то высказывание.

„Все были шокированы“, — отметил Пыллуаас. Однако дискуссия перешла на другие темы, то есть на этом больше не останавливались.

Сказанное подтвердил и Яак Мадисон. „Да“, — ответил Мэдисон на вопрос Postimees о том, слышал ли он лично эти высказывания.

Яак Валге уточнил Delfi, что собрание состоялась 13 мая. „Тема возникла как бы мимоходом. Март Хельме иногда отклоняется от курса“, — вспоминает он. Валге рассказал, что сам он тогда точной цитаты не слышал, так как мыслями в тот момент были в другом месте. „Я не могу точно процитировать. Яак Мадисон, сидевший рядом со мной, постучал — ты слышал, что он сказал? Если Мадисон и Пыллуаас подтверждают, что так было, то, вероятно, действительно, было“.

Валге также сказал, что обсуждение продолжилось и на конкретном высказывании останавливаться не стали.

На звонок Delfi Март Хельме не ответил.

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