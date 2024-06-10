Мадисон и Пыллуаас: Март Хельме сказал, что Россия ведет в Украине священную войну
Бывший член EKRE Пеэтер Эрнитс написал в своем мнении, что Март Хельме заявил, что Россия ведет в Украине священную войну и что он это поддерживает. Хенн Пыллуаас подтвердил Delfi, что такое действительно имело место.
„Члены EKRE сейчас рассказали мне, как на том же заседании, где обсуждался путч, правление партии стало свидетелем выступления Марта Хельме, в котором он заявил, что Россия ведет в Украине священную войну и что он ее поддерживает. Члены правления партии, слышавшие эти слова, были явно раздражены этой риторикой и пытались призвать вице-председателя к порядку“, — сказал Эрнитс.
По словам Пыллуааса, данное собрание состоялась в прошлом месяце. „Так и сказал“, — вздохнул Пыллуаас. По его словам, Март Хельме сказал, что Украина, скорее всего, не выиграет эту войну, после чего и прозвучало то высказывание.
„Все были шокированы“, — отметил Пыллуаас. Однако дискуссия перешла на другие темы, то есть на этом больше не останавливались.
Сказанное подтвердил и Яак Мадисон. „Да“, — ответил Мэдисон на вопрос Postimees о том, слышал ли он лично эти высказывания.
Яак Валге уточнил Delfi, что собрание состоялась 13 мая. „Тема возникла как бы мимоходом. Март Хельме иногда отклоняется от курса“, — вспоминает он. Валге рассказал, что сам он тогда точной цитаты не слышал, так как мыслями в тот момент были в другом месте. „Я не могу точно процитировать. Яак Мадисон, сидевший рядом со мной, постучал — ты слышал, что он сказал? Если Мадисон и Пыллуаас подтверждают, что так было, то, вероятно, действительно, было“.
Валге также сказал, что обсуждение продолжилось и на конкретном высказывании останавливаться не стали.
На звонок Delfi Март Хельме не ответил.
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