Холодный душ для вице-председателя. Страсти внутри EKRE набирают обороты

„Нельзя сказать, что отношения с Мартином Хельме на данный момент самые теплые. Особенно в свете того, что утром в день выборов он обвинил меня по радио в том, что я якобы являюсь агентом глубинного государства и пытаюсь превратить EKRE в либерально-глобалистскую партию. Это абсурд!“ — сказал сегодня Пыллуаас Delfi.