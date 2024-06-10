10.06.2024, 17:18
Холодный душ для вице-председателя. Страсти внутри EKRE набирают обороты(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас вчера утром был оптимистичен относительно своего урожая голосов на выборах в Европейский парламент. Интервью Мартина Хельме на Tre Radio окатило его как из холодного душа.
„Нельзя сказать, что отношения с Мартином Хельме на данный момент самые теплые. Особенно в свете того, что утром в день выборов он обвинил меня по радио в том, что я якобы являюсь агентом глубинного государства и пытаюсь превратить EKRE в либерально-глобалистскую партию. Это абсурд!“ — сказал сегодня Пыллуаас Delfi.
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