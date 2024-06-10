Новости Эстонии
10.06.2024, 17:18

Холодный душ для вице-председателя. Страсти внутри EKRE набирают обороты

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ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас вчера утром был оптимистичен относительно своего урожая голосов на выборах в Европейский парламент. Интервью Мартина Хельме на Tre Radio окатило его как из холодного душа.

„Нельзя сказать, что отношения с Мартином Хельме на данный момент самые теплые. Особенно в свете того, что утром в день выборов он обвинил меня по радио в том, что я якобы являюсь агентом глубинного государства и пытаюсь превратить EKRE в либерально-глобалистскую партию. Это абсурд!“ — сказал сегодня Пыллуаас Delfi.

Хельме в передаче „Räägime asjast“ заявил, что Сильвер Куузик, Яак Валге и Хенн Пыллуаас хотят совершить в EKRE переворот.

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