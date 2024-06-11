ТАБЛИЦА | Кто из министров правительства Каи Каллас зарабатывает больше, чем премьер?

Можно было предположить, что заработавший в 2022 году 144 297,72 евро дохода (тогда он работал в частном секторе) Маргус Цахна после прихода 17 апреля 2023 года в правительство на должность министра иностранных дел уже не получит за прошлый год таких высоких цифр. Однако, нет — выходит и в 2023 году доходы председателя партии Eesti 200 были сопоставимы с доходами 2022 года.