Экономика
11.06.2024, 08:04

ТАБЛИЦА | Кто из министров правительства Каи Каллас зарабатывает больше, чем премьер?

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Маргус Цахкна
Маргус Цахкна
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

После того, как министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна (партия E200) подал декларацию своих экономических интересов, он возглавил список эстонских министров, составленный исходя из их доходов в прошлом году.

Можно было предположить, что заработавший в 2022 году 144 297,72 евро дохода (тогда он работал в частном секторе) Маргус Цахна после прихода 17 апреля 2023 года в правительство на должность министра иностранных дел уже не получит за прошлый год таких высоких цифр. Однако, нет — выходит и в 2023 году доходы председателя партии Eesti 200 были сопоставимы с доходами 2022 года.

Доходы подавшего 6 июня декларацию об экономических интересах Маргуса Цахкна оказались лишь на пару тысяч евро меньше. Доход главы МИД за 2023 год составил 141 459,30 евро, тем самым заметно превысив доход премьер-министра Каи Каллас (112 667,20 евро).

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