После избрания Юри Ратаса в Европарламент его место в Рийгикогу может занять мэр Маарду Владимир Архипов. Пойдет ли он в Рийгикогу?

На вопрос журналиста планирует ли он принять место в Рийгикогу Архипов ответил, что планировать – это одно, а выполнять план действия – другое. „Мы рассматриваем сейчас различные варианты: что выгоднее для партии, что выгоднее городу“, – прокомментировал политик и добавил, что окончательное решение он примет в течение этой недели.

Какие факторы влияют на решение?

Архипов отметил три аспекта, влияющих на окончательное решение: отношение семьи, отношение жителей города и отношение партии. „К любым вызовам я всегда готов. Но надо еще тщательно взвесить все за и против. И принять окончательно решение, которое будет взвешенным и разумным“, – заключил он.

В самой партии, по его словам, голоса разделились. „С одной стороны, Харьюмаа остался вообще без представительства центристов в Рийгикогу, – рассуждает Архипов, – С другой стороны, оставлять город Маарду тоже не очень хочется. И люди привыкли, и для меня это родное. Но все-таки какой-то тяжелый выбор придется принимать“.

К какому решению склоняется сам Архипов?

„Я, пожалуй, воздержусь от ответа. С одной стороны, я прикипел к своему месту, с другой стороны, я понимаю, что надо развиваться дальше. Представительство в верховных эшелонах власти городу Маарду и всему Харьюмаа тоже необходимы“, – ответил политик.

На данный момент в Центристской фракции Рийгикогу всего шесть депутатов.

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