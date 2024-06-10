Дополнительный контент подписчикам и читателям: концерн Delfi Meedia сделал важное приобретение

В понедельник, 10 июня 2024 года, подписан договор купли-продажи, согласно которому Delfi Meedia AS становится собственником 100% основного бизнеса компании Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ (EKKK), который будет присоединен к Delfi Meedia. В медиаконцерне создается новая отдельная коммерческая единица. К Delfi Meedia переходит и торговая марка EKKK. Согласно договоренности сторон, сумма сделки и ее условия не разглашаются.

По словам председателя правления Delfi Meedia Арго Викербау, целью приобретения является активное расширение в Эстонии рынка, связанного с обучением и проведением конференций. „В последние годы Delfi и сам организовывал различные конференции. Мы видим в этой области большой потенциал роста и возможности для синергии с другими нашими видами деятельности. В результате присоединения мы хотим превратиться в крупнейшую в Эстонии платформу для обучения и организатора самых влительных бизнес-конференций“, - сказал Викербау.

„Спрос на высококачественные бизнес-конференции, вебинары и услуги по обучению растет. Присоединение команды EKKK даст возможность многократно увеличить наш портфель мероприятий, а также укрепить позиции, особенно в сегменте бизнес-клиентов, а также предложить дополнительный контент цифровым подписчикам и читателям Delfi. Успешная деятельность EKKK в развитии цифровой среды обучения хорошо вписывается и в общую стратегию Delfi Meedia по наращиваю цифровой доходной базы“, - добавил Викербау.

Собственник и основатель Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ Рагне Сеппинг отмечает, что присоединение и сотрудничество с Delfi открывает для команды EKKK новые возможности.

„Появление сильного игрока с ясным видением окажет хорошее влияние на весь эстонский рынок обучения и конференций, привнесет свежие идеи и новые обучающие продукты“, - сказала Сеппинг.