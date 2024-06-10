БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Юри Ратас притащил Isamaa к победе. Ночь после выборов выявила победителей и проигравших. Что ожидает Эстонию и Европу?

До начала предвыборной кампании в Европарламент шансы Юри Ратаса получить мандат оценивались довольно скептически. Ведь еще совсем недавно Ратас потерпел поражение как лидер Центристской партии - проиграл выборы в Рийгикогу, не сумел добиться, чтобы его фаворит Танель Кийк стал председателем партии. Не желая тягаться с новым лидером партии Михаилом Кылвартом, Ратас решил покинуть Центристскую партию и присоединиться к Isamaa. Это была необычная рокировка, как правило, человек, занимавший пост премьер-министра, так запросто партию не меняет.