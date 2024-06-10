Айво Петерсон из тюрьмы победил Eesti 200. Почему так много людей отдали свой голос за подозреваемого в госизмене нарвитянина?

Это было в целом ожидаемо. Например, в опросе, проведенным месяц назад социологической службой Norstat, он попал в десятку лидеров с поддержкой в 3%. Так оно и случилось.

Больше всего голосов Петерсон набрал в Таллинне - 4 943, далее следует Ида-Вирумаа - 3 643 избирателя отдали за него свой голос. Остальные почти 3000 голосов разбросаны по всей Эстонии, и это вовсе необязательно русскоязычные избиратели.

Кто он - Петерсон и почему так популярен, согласно последним двум крупным выборам? Выяснял RusDelfi.

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