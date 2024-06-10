СВОДКА ЗА СУТКИ | В больнице закончили поездку трое водителей самокатов. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

9 июня в 00.22 в Таллинне у дома номер 61 по улице Копли с электросамоката упал 33-летний нетрезвый мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 02.47 у дома номер 14 по улице Леола в Вильянди водитель, чья личность пока не установлена, на темном легковом автомобиле сбил 56-летнего нетрезвого мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего пешехода доставили в больницу.

В 11.50 в Таллинне у дома 1а по улице Сакала с электросамоката упали ехавшие вдвоем молодые люди. Управлявшего самокатом 15-летнего юношу доставили в больницу.

В 22.39 в селе Рандвере (волость Виймси, Харьюмаа) у дома номер 2 по улице Силва с самоката упал 17-летний мо л одой человек. Пострадавшего доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 13 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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