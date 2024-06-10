Михаил Кылварт: судьбу мандата центристов нужно обсудить среди всех кандидатов

Центристам по итогам этих выборов достался один мандат. Преимущественное право на него имеет сам Кылварт, получивший больше всех голосов в партийном списке - 27 576. Однако ранее политик говорил, что он предпочел бы работать в Эстонии, а не в Брюсселе или Страсбурге.

„Для нас был очень важен этот мандат. Это достижение всей партии, всего нашего списка. И как минимум мы должны обсудить среди всех кандидатов, какова будет судьба этого мандата. Но единственное, что я могу утверждать 100% - это то, что в связи с этим решение у нас точно не возникнет нездоровой конкуренции или напряжения“, - сказал Михаил Кылварт в эфире телеканала ETV+.

По его словам, он не врал свою избирателю. „Я перед выборами говорил - есть вероятность, что я не поеду в Брюссель, поскольку у меня нет цели обязательно уехать из Эстонии. Сегодня я благодарен всем, кто поддержал Центристскую партию, кто поддержал лично меня. Чтобы я не решил, в любом случае - своего избирателя я не обману“, - заключил Кылварт.

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