В Ида-Вирумаа больше всех голосов набрал Михаил Кылварт

Но всё же, по сравнению с другими уездами, Ида-Вирумаа отличился самой низкой явкой избирателей.

Больше всех голосов в уезде набрал председатель Центристской партии Михаил Кылварт, за которого проголосовали 4 781 избирателей. Со вторым результатом пришел подозреваемый Полицией Безопасности в государственной измене Айво Петерсон, который набрал 3 643 голоса. Третье место в Ида-Вирумаа заняла Яана Тоом (Центристская партия), получившая 2 753 голоса.

В первую пятерку также вошли социал-демократы Марина Кальюранд (1 208) и Катри Райк (763).

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