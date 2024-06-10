РЕПЛИКА | Итоги Евровыборов: жителей Эстонии не устраивает нынешняя власть

Победили протестные голоса. Первое место заняла партия Isamaa. Главная оппозиционная сила в стране. Урмас Рейнсалу и компания сделали ставку на критику эстонского правительства. И это сработало - два мандата в кармане, у реформистов на один меньше. Суммарно три неправительственные партии (Isamaa, EKRE, центристы) получили 70% голосов. Сюда смело добавляем 3% Айво Петерсона из Koos.

Протестные голоса разделились на три группы.

1. Критики коалиции Каи Каллас и условного автоналога. Люди хотят экономической стабильности, а не роста налога с оборота. Люди не доверяют реформистам и премьер-министру.

2. Русскоязычные голоса. Проблемная Центристская партия получила 12.4% в 2024 году. В спокойном 2019 чуть больше - 14.4%. Учитывая, что доля эстоноязычных избирателей приближается к нулю, а результат примерно на том же уровне - можно сказать, местные русские все чаще хотя голосовать „за своих“. Причин достаточно: закрытие русских школ, увольнение учителей, ситуация вокруг православной церкви, уменьшение русского языка в публичном пространстве.

3. Айво Петерсон - 11 тысяч голосов. В социальных сетях люди наперебой пишут: я голосую за Петерсона, он за мир, он против нынешней власти. Так люди хотят показать, что они недовольны происходящим в стране. Чтобы это доказать, они готовы проголосовать за массажиста без политического опыта, который обвиняется в антигосударственной деятельности и сидит за решеткой.

Eesti 200 при смерти. Правительственная партия набирала 9 тысяч голосов. На две тысячи меньше, чем один Петерсон. Это тотальный провал. Еще больнее их лидеру, министру иностранных дел Маргусу Цахкне. Он пятый в списке своей партии. В целом они на восьмом месте.