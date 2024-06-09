ВИДЕО | Карлос Алькарас в пятисетовом матче обыграл Зверева и впервые в карьере стал чемпионом „Ролан Гаррос“
В мужском одиночном финале „Ролан Гаррос“ одержал победу третья ракетка мира Карлос Алькарас, победив в пяти сетах Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Спортсмены провели на корте 4 часа 19 минут. Немецкий теннисист реализовал 6 брейк-пойнтов из 23 (26%) и выполнил восемь эйсов. Испанец выполнил три подачи навылет и смог реализовать 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных (56%). Также оба теннисиста допустили по шесть двойных ошибок.
Для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на „Ролан Гаррос“. До карьерного „шлема“ ему остаётся только Australian Open, в 2022 он выигрывал US Open, в 2023 — Уимблдон.
По итогам турнира он обойдет в рейтинге Джоковича и станет №2.
Алькарас, которому 21 год и 35 дней, стал самым молодым чемпионом „Ролан Гаррос“ с 2007-го, когда Рафаэль Надаль обыграл Роджера Федерера в 21 год и 7 дней.
За титул он заработает 2,4 млн евро (около 2,6 млн долларов).
Его призовые за сезон составят 4,5 млн долларов, за карьеру – 31,5 млн долларов.
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