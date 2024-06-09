ОПРОС | Сколько процентов голосов наберет Айво Петерсон?(39)
Кандидат в Европейский парламент Айво Петерсон (Koos) до сих пор находится под стражей, однако это не мешает ему участвовать в выборах. Как вы думаете сколько процентов голосов он наберет?
Айво Петерсон сидит в тюрьме с весны 2023 года. Его обвиняют в государственной измене и работе с российскими спецслужбами. Несмотря на это, партия Koos зарегистрировала его на выборы в Европейский парламент.
Согласно Закону о выборах в Европарламент, человек не может баллотироваться, если он был признан виновным в преступлении и находится в тюрьме. В случае с Петерсоном решение суда еще не вынесено, его только подозревают в государственной измене.
Тем не менее, председатель избирательной комиссии Оливер Казе заявил, что Петерсона не освободят из тюрьмы автоматически, даже если его выберут в Европарламент.
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