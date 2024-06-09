ОПРОС | Сколько процентов голосов наберет Айво Петерсон?

Айво Петерсон сидит в тюрьме с весны 2023 года. Его обвиняют в государственной измене и работе с российскими спецслужбами. Несмотря на это, партия Koos зарегистрировала его на выборы в Европейский парламент.

Согласно Закону о выборах в Европарламент, человек не может баллотироваться, если он был признан виновным в преступлении и находится в тюрьме. В случае с Петерсоном решение суда еще не вынесено, его только подозревают в государственной измене.

Тем не менее, председатель избирательной комиссии Оливер Казе заявил, что Петерсона не освободят из тюрьмы автоматически, даже если его выберут в Европарламент.

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