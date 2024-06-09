Мартин Хельме: Сильвер Куузик, Яак Валге и Хенн Пыллуаас хотят сменить власть в EKRE

Мартин Хельме назвал Сильвера Куузика танкистом. „За командой Куузика стоят люди, которые на самом деле хорошо известны и уважаемы в нашей партии, Яак Валге и Хенн Пыллуас, и это очень печальная история. Какая у них основная программа? Их главная программа - превратить EKRE в мейнстримную партию“.

Мартин Хельме заявил, что он не против того, чтобы кто-то баллотировался против него на внутренних выборах, но ему не нравится, что заговорщики слили информацию в СМИ и создали проблемы для партии.

Хельме сказал, что в начале этой недели у него состоялась встреча с Куузик и Валге. По его словам, они предложили, что Куузик откажется баллотироваться на пост председателя партии, но тогда он должен стать вице-председателем вместо Марта Хельме. По словам Хельме, Куузик и Валге хотели, чтобы вместо председателя все решения принимались в правлении партии. Они также хотели сменить тех, кто представляет партию в СМИ, стиль и риторику партии.

„Я говорю это здесь совершенно открытым текстом, потому что я думал, что это будет разговор между нами тремя, где мы будем обсуждать вещи перед съездом, как мы будем стараться вести эту избирательную кампанию, в том числе внутреннюю избирательную кампанию партии перед съездом. Но на самом деле они пришли и приставили нож к моему горлу и стали угрожать, что развалят партию. И это было сделано в ситуации, когда было четко понятно, что у Куузика нет шансов стать председателем партии. На самом деле он уже понял, что проиграл, и тогда он пришел, чтобы сторговаться“, - сказал Мартин Хельме.

16 июня, то есть в следующее воскресенье, EKRE проведет конгресс, на котором будут избраны лидер и правление партии.

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