В Эстонии не хватает доноров крови

„Новых людей немного. В прошлом году было около тысячи новых доноров, сейчас – примерно 500. За последние годы число доноров резко сократилось. Два и три года назад у нас было до 4000 первичных доноров крови“, - сказала руководитель Центра крови клиники Тартуского университета Хельве Кениг.

По словам заведующей донорским отделом Центра крови Северо-эстонской региональной больницы Гулары Харнизаевой, в Эстонии донорами являются чуть больше 2% всего населения, тогда как в идеале должно быть 4%.

„Люди говорят о процентах, но на самом деле все зависит от потребности. Если есть пациенты, значит, есть потребность в донорской крови“, - сказала Кениг.

Донорская кровь обычно используется при сложных операциях, тяжелых родах, лечении онкозаболеваний и заболеваний печени, при кровотечениях, тяжелых травмах и во многих других случаях. Стать донором - добровольно и бесплатно - может здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте 18-60 лет, весом не менее 50 кг, с собой на сдачу крови нужно взять удостоверяющий личность документ.

Всего в Эстонии четыре центра крови – в Тарту, Таллинне, Ида-Вирумаа и Пярну.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.