В Литве на дне реки был обнаружен автомобиль с останками пропавшей 10 лет назад женщины

Журналистам телеканала LNK об этих находках рассказал водолаз и капитан судна Barža.lt Ремигиюс Кинас. „Почти за каждым мостом мы находим много интересного. Особый случай – около моста Любарто, по центру, в реку сбросили кучу тротуарной плитки, бортиков, они хорошие, целые. Я там бродил, нырял, рассматривал их. Из небольших находок – люди часто выбрасывают такие вещи, которые не хотят, чтобы кто-то нашел. Из проезжающих авто выбрасывают улики, от телефонов до оружия, разные вещи“, – рассказал водолаз.

– Сколько оружия вы нашли?

– Я лично - немного, несколько единиц. Вода - хорошая среда, со временем смывает отпечатки пальцев.

– Ваша самая странная находка?

– Мы с командой вытащили из реки три автомобиля. Особый случай – в автомобиле были останки водителя. Остался лишь скелет, женщина пропала 10 лет назад. Мы нашли автомобиль случайно. Сейчас одно суденышко затонуло недалеко. Нам его сонары показывают, несколько магнитов на нем осталось. Будет время, вытащим, вот будет приключение.

– Как вы называете вашу деятельность? Очищением рек или поиском сокровищ? Какова ваша цель?

– Это, скорее, спортивный интерес. Для очищения рек нужно много техники, времени, расходы огромные. Много можно найти, и не только в Нерис. В Куршском заливе и сегодня есть затонувшая баржа, ее несколько лет назад во время регаты зацепила одна яхта.

– Сколько самокатов вы находите в реке?

– Лично я случайно нашел 3-4. Они хорошо видны с судна или водного мотоцикла, когда уровень воды спадает. Я нашел и несколько велосипедов. Знаю отличное место, можно найти и скейтборды, – за Вильняле есть заброшенный эллинг - там молодежь тренируется, катается на скейтбордах и самокатах, иногда самокаты и скейтборды оказываются в реке, а глубина там 3-4 м, скейтбордов там много, можно найти и новые модели. Еще знаю, где лежит большая металлическая скамья.

– Забирали ли вы что-то из находок себе?