К 16:00 на выборах в Европейский парламент проголосовало 33,8 % избирателей

Сегодня 377 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee .

Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя.

Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня.

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