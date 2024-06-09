К 16:00 на выборах в Европейский парламент проголосовало 33,8 % избирателей(6)
На выборах в Европейский парламент по состоянию на 16:00 проголосовало 33,8 % избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в Тарту (46,1 %), наиболее низкая – в Пылваском уезде (30,5 %).
Сегодня 377 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя.
Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня.
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