Новости Эстонии
09.06.2024, 16:34

К 16:00 на выборах в Европейский парламент проголосовало 33,8 % избирателей

 (6)
Euroopa Parlamendi valimine Salme kultuurikeskuses 09.06.2024
Euroopa Parlamendi valimine Salme kultuurikeskuses 09.06.2024
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

На выборах в Европейский парламент по состоянию на 16:00 проголосовало 33,8 % избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в Тарту (46,1 %), наиболее низкая – в Пылваском уезде (30,5 %).

Сегодня 377 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя.

Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии