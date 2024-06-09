Новый поезд Elron прибудет в Эстонию 10 июня

„Новый поезд еще окончательно не готов, в его интерьер необходимо добавить различные таблички, оборудование для кафе, крепления для велосипедов и все удобства для пассажиров“, – сказал член правления Elron Мярт Эренпрейс.

В июле начнутся испытания первого нового поезда на эстонских железных дорогах. В общей сложности на каждом поезде, прибывающем в Эстонию, проводится не менее 70 различных тестов.

„Увидеть прохождение нового поезда можно на всех остановках по маршруту Валга – Тарту – Тапа – Таллинн. На некоторых станциях он будет останавливаться дольше, чтобы пропустить пассажирские поезда“, – добавил Эренпрайс. Всего в период с 2024 по 2026 год в Эстонию прибудет 16 новых электропоездов Škoda, из них пять пригородных и 11 – поезда дальнего следования.

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