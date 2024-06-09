ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара возвращается! На предстоящей неделе температура поднимется выше 25 градусов

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут по северо-востоку страны, местами возможны грозы и сильные осадки. Во второй половине дня, начиная с запада, облака и ливни поредеют. Южный и юго-восточный ветер 6-11, порывы до 17, на островах и побережье 8-15, порывы до 22 м/с, начиная с островов ветер постепенно перейдет на юго-западный и к вечеру ослабнет по направлению вглубь страны. Температура воздуха 13...18°C.