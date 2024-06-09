ИССЛЕДОВАНИЕ | Инфляция замедляется, но люди этого не ощущают. У жителей Эстонии дела значительно хуже, чем у соседей

Исследование банка Citadele было призвано выявить, какое влияние замедление инфляции в странах Балтии оказало на покупательную способность населения. Целых 53% эстонских респондентов отметили, что, несмотря на замедлившуюся инфляцию, их покупательная способность снизилась, из-за чего в магазине они могут позволить себе меньше. 25% ответили, что никак не ощутили падения инфляции. А 21% респондентов не отметили изменений в своей покупательной способности.

По словам руководителя эстонского филиала Citadele Райнера Моппеля, примечательным является тот факт, что несмотря на имеющее место уже некоторое время замедление инфляции, многие люди по-прежнему ощущают, что все больше ограничены в покупках. „В общем случае с замедлением инфляции покупательная способность должна становиться лучше, тем более что на первый квартал пришелся и рост заработной платы в размере 8,8%. То есть средний рост заработной платы превысил инфляцию, – сказал Моппель. – В виде роста заработной платы мы, конечно, имеем дело со средним показателем, и он касается только какой-то доли населения. Инфляция же оказывает влияние практически на каждого“.

Всего 2% респондентов отметили, что их покупательная способность улучшилась. В Латвии и Литве такой ответ дали 4% опрошенных. Кроме того, в соседних странах значительно меньше людей отвечали, что их покупательная способность ухудшилась. Если в Эстонии худшую покупательную способность отмечали 53% респондентов, то в Латвии соответствующим образом ответили 39% участников опроса, а в Литве – 31%. 41% литовских респондентов и 29% латвийских ответили, что не заметили изменений в своей покупательной способности.

Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в мае нынешнего года по заказу банка Citadele. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.

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