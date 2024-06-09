Сегодня – день выборов в Европейский парламент, до 14:00 можно ходатайствовать о голосовании на дому

Для того, чтобы проголосовать на избирательном участке, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Голосовать электронным путем сегодня уже нельзя. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. Сегодня это еще можно сделать, позвонив по указанному самоуправлением телефонному номеру с 9:00 до 14:00.

В предварительном и электронном голосовании на выборах в Европейский парламент приняли участие 255 989 избирателей. Электронным путем проголосовали 153 848 человек, на избирательных участках – 102 141 человек. Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно сегодня вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.

Результаты выборов в Европейский парламент запрещено обнародовать до окончания голосования во всех государствах-членах ЕС. Первоначальные результаты голосования Государственная служба по организации выборов начнет публиковать на сайте выборов (www.valimised.ee) в полночь, когда свои избирательные участки закроет последнее государство, Италия. В этом году в вечер дня выборов подсчет электронных голосов можно будет наблюдать в прямой трансляции на странице выборов www.valimised.ee. Трансляция начнется в 19:00 с подготовительных действий.