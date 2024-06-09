В парке Тойла мужчина угрожал другим пистолетом и стрелял. Полиции пришлось применить оружие

В центр экстренной помощи сообщение о стрельбе в парке Тойла поступило в субботу в 19:17. Поскольку в опасности могли находиться жизни людей, полиция оперативно отреагировала на происшествие большими силами и прибыла на место через десять минут.

Оперативный руководитель Идаской префектурыАндреас Клиймант пояснил, что, когда полицейские приехали в парк и подошли к мужчине, они неоднократно приказывали ему сложить оружие на эстонском и русском языках, но мужчина этого не сделал.