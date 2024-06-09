09.06.2024, 01:22
В парке Тойла мужчина угрожал другим пистолетом и стрелял. Полиции пришлось применить оружие(55)
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Вечером 8 июня в парке Тойла в Ида-Вирумаа 40-летний мужчина угрожал людям пистолетом и стрелял. Полиция отреагировала большими силами, и сотрудники служб быстрого реагирования были вынуждены во время задержания открыть огонь по мужчине.
В центр экстренной помощи сообщение о стрельбе в парке Тойла поступило в субботу в 19:17. Поскольку в опасности могли находиться жизни людей, полиция оперативно отреагировала на происшествие большими силами и прибыла на место через десять минут.
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