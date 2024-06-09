ЧП и криминал
09.06.2024, 01:22

В парке Тойла мужчина угрожал другим пистолетом и стрелял. Полиции пришлось применить оружие

 (55)
дополнено
Delfi
ФОТО: Matti Aivar Lind

Вечером 8 июня в парке Тойла в Ида-Вирумаа 40-летний мужчина угрожал людям пистолетом и стрелял. Полиция отреагировала большими силами, и сотрудники служб быстрого реагирования были вынуждены во время задержания открыть огонь по мужчине.

В центр экстренной помощи сообщение о стрельбе в парке Тойла поступило в субботу в 19:17. Поскольку в опасности могли находиться жизни людей, полиция оперативно отреагировала на происшествие большими силами и прибыла на место через десять минут.

Оперативный руководитель Идаской префектурыАндреас Клиймант пояснил, что, когда полицейские приехали в парк и подошли к мужчине, они неоднократно приказывали ему сложить оружие на эстонском и русском языках, но мужчина этого не сделал.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (55)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии