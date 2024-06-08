В первые три месяца этого года Россия импортировала мороженое из зарубежных стран на сумму 3,9 миллиона долларов. Около 90 процентов импортированного мороженого поступило из двух стран: из Казахстана (на 2,3 млн евро) и Южной Кореи (на 1,2 млн евро), сообщает Риа Новости.

Однако российское государственное информационное агентство отмечает, что на четвертом месте в списке находится Эстония, откуда в первом квартале якобы было ввезено в Россию мороженое на сумму 122 800 долларов. При этом стоимость мороженого, экспортируемого из Эстонии, выросла по сравнению с прошлым годом в целых 699 раз.

Также упоминается, например, факт, что из Литвы в Россию с начала этого года больше не ввозили мороженое, хотя в прошлом году из крупнейшей страны Балтии импортировали холодный десерт на сумму около полумиллиона долларов.

Согласно данным статистического управления, в первом квартале этого года из Эстонии в Россию было вывезено мороженое на сумму 113 800 евро. То есть, учитывая курс евро к доллару, данные, представленные в российской прессе, кажутся правильными. Также верно утверждение, что рост составил почти 700 раз, поскольку, по данным статистического управления, в первые три месяца прошлого года в страну-агрессор было экспортировано мороженое всего на 164 евро.

Однако из данных статистического управления следует, что мороженое, которое было вывезено из Эстонии в Россию в этом году, не было произведено в самой Эстонии. Если, например, в продажах мороженого в Финляндию доля местного производства составляет 100 процентов, то в случае с Россией этот показатель равен нулю.

При этом экспорт мороженого иностранного происхождения через Эстонию в восточного соседа не является чем-то новым. В прошлом году из Эстонии в Россию также было вывезено мороженое на сумму чуть более 118 000 евро. Тогда основная часть грузов приходилась на июль, когда через границу было перевезено товаров на сумму свыше 113 000 евро.