ФОТО | В результате тяжелой аварии семь человек оказалось в больнице

Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 2:18. На 23-м километре шоссе Хальяла-Кясму водитель Volkswagen Golf проигнорировал требования дорожного знака остановиться и уступить дорогу и врезался в автомобиль Nissan Pathfinder, приближавшийся к нему слева по главной дороге.

Помимо водителя, в Volkswagen находились еще четыре человека. Помимо водителя, в Nissan находился еще один человек. Всех этих людей доставили в больницу для обследования.

Водитель Nisaan был трезв и имеет право управлять автомобилем. Также известно, что защитное оборудование использовалось в этом авто согласно требованиям. Был ли трезв водитель Volkswagen, установит экспертиза.

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