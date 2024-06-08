Иностранных студентов завлекают в Эстонию Собором Александра Невского и русским языком

„Хотя сейчас мы не предлагаем программы обучения в России, мы считаем Эстонию отличной альтернативой“. Именно так нас рекламируют на сайте организации CIEE. Это американская некоммерческая организация, которая на протяжении десятилетий предлагает американцам возможности обучения по обмену за рубежом – что-то вроде европейской программы Erasmus+.

„История Эстонии не только переплетена с историей России, но и большая часть населения Эстонии говорит на этом языке. Фактически 35% жителей Таллинна имеют русские корни. В Эстонии вы получите полноценный опыт углубленного изучения русского языка“, — гласит реклама программы. Шестимесячный пакет „русского языка и учебы в Европе“ стоит почти 20 000 долларов.

CIEE — не единственная программа, которая считает Таллинн лучшим вариантом для погружения в русский язык. Например, ирландский колледж Trinity College Dublin по программе Erasmus отправляет своих студентов, изучающих русский язык, из самых разных стран для практики именно в Эстонию.

TalTech быстро дистанцировался от данной темы. Бетра Леэсмент, директор по учебной работе университета, подтвердила, что студенты Trinity Business School действительно могут стать студентами TalTech по обмену и выбирать англоязычные предметы TalTech, но это уроки экономики, а не русского языка. У TalTech есть договор и с CIEE, согласно которому американские студенты могут приезжать сюда для изучения направлений бизнеса и технологий, продолжила Леэсмент. Им предлагаются те же предметы, что и, например, студентам университетов-партнеров Erasmus.

Что касается Таллиннского университета (ТЛУ), то там отметили, что, помимо CIEE, у них такого рода сотрудничество есть и с American Councils (AC), через которых, в отличие от CIEE, в Эстонию для изучения русского языка приезжают также студенты из Великобритании, Норвегии и Японии. Если через CIEE в ТЛУ в этом году приехало трое студентов, интересующихся русским языком, то через AC уже 17.