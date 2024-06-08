Каско для себя: кому нужно страхование жизни и почему его лучше оформить в молодом возрасте

В-третьих, много и тех, кто боится сглазить, накликать на себя несчастье. Нежелание думать о плохом и страх часто перевешивают финансовые аргументы, из-за чего многие не заключают страхования жизни.

Во-вторых, у людей часто возникает психологический барьер, мешающий думать о собственной смертности. Человека не так страшит ежемесячная сумма взноса по страхованию жизни, которая, к примеру, может составлять и 5, 10, 20 евро. Скорее, страшно признать, что вероятность тяжело заболеть или умереть велика.

Во-первых, люди недооценивают риск возникновения тяжелых болезней и несчастных случаев. От этого страдает и сам человек, и его семья, зависящая от его материального дохода.

Исследований о том, по каким причинам люди отказываются от страхования жизни, не проводили. Но специалисты из опыта общения с клиентами выносят несколько причин.

„Две трети населения заключили договор страхования жилья и лишь 30% – застраховали свою жизнь, – говорит представитель Союза страховых обществ Эстонии Кати Варблане. – Страхование жизни нужно, прежде всего, людям, у которых есть дети или другие иждивенцы. А также – если у вас есть кредит, выплата которого без вашего дохода невозможна для семьи. Страхование жизни даст вашим близким чувство финансовой защищенности в трудные времена, когда вы сами больше не сможете о них заботиться“.

Специалисты отмечают, что жители Эстонии чаще страхуют свое имущество, кредиты и лизинги, путешествия, нежели свою жизнь и здоровье.

Согласно последнему отчету Трудовой инспекции, в прошлом году на рабочем месте погибли 10 человек, из них девять – молодые мужчины.

А в марте в волости Виймси на строительном объекте погиб рабочий. По предварительным данным, его придавило строительной плитой. В декабре прошлого года на строительной площадке в Таллинне погиб 45-летний мужчина – обрушилось перекрытие.

К сожалению, несчастные случаи на работе, в т. ч. со смертельным исходом, в нашей стране – не редкость. В Нарве 30 апреля 36-летний мужчина упал с третьего этажа во время установки окна. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сумма же страхового взноса будет зависеть еще и от профессии человека, от его хобби. Например, не все страховые фирмы согласны заключить договор, если человек занимается таким экстремальным видом спорта, как альпинизм выше 4000 метров над уровнем моря или погружение в воду глубже 40 метров. О таких увлечениях надо сразу проинформировать страховую фирму. Часто фирмы предлагают дополнительную защиту имеющим такие увлечения.

Она добавляет, что сумма компенсации в идеале могла бы быть в размере дохода человека минимум за один год. Также надо учитывать наличие кредитов и количество иждивенцев.

„Желательно оформить страхование жизни на максимально продолжительный период. Если вы заключите договор на короткий период, например – на пять лет, то при его продлении риски будут оценивать повторно. Если у вас к тому времени возникнут проблемы со здоровьем, то сумма платежа станет значительно выше, или страховое общество вообще не захочет продлевать договор“, – говорит Кати Варблане.

Заключить договор можно начиная с 18 лет. И в основном страховые фирмы предлагают его людям до 69–70 лет.

На самом же деле размер страхового взноса зависит от разных факторов, прежде всего – от возраста и состояния здоровья страхуемого. Чем человек моложе и здоровее, тем ниже будет сумма взноса. Поэтому и рекомендуется делать страхование жизни в более молодом возрасте, пока еще нет серьезных болезней.

Но и финансовый аргумент вводит людей в заблуждение. Некоторые полагают, что сумма страхового взноса – достаточная, чтобы в случае несчастья возмещение покрыло все финансовые потребности – будет слишком высока.

„Также часто полагают, что при наличии какого-то серьезного диагноза, например – повышенного давления, астмы, диабета или опухоли, уже невозможно застраховать жизнь. Но если болезнь можно держать под контролем, состояние – стабильное и серьезных осложнений нет, это не препятствие для оформления страхования жизни. В случае серьезных болезней надо запастись терпением, т. к. опросник более детальный, и потребуется дополнительная информация“, – говорит представитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

Также предлагают в дополнение к основному договору страхование от потери трудоспособности в случае болезни или несчастного случая.

Страхование от критических болезней подразумевает выплату компенсации в случае возникновения злокачественных опухолей, рака, инфаркта, инсульта, потери конечности, ожога третьей степени, пересадки жизненно важных органов и других тяжелых заболеваний. Такой договор заключают в дополнение к основному страхованию жизни. Список критических болезней может в разных страховых фирмах отличаться.

Страхование от несчастных случаев позволяет покрыть расходы, связанные с неожиданными травмами, временной нетрудоспособностью, устойчивым недугом и смертью. Такой вид страхования можно заключить как в дополнение к основному страхованию жизни, так и отдельно от него. В первом случае его можно условно назвать защитой от травм. Например, в случае перелома ноги человек сможет получить компенсацию за те дни, которые не сможет работать.

Основной договор страхования жизни означает, что в случае смерти человека компенсацию получают его близкие. Но разные страховые фирмы предлагают также дополнить договор страхованием от несчастных случаев, критических болезней или потери трудоспособности. Есть даже дополнительное страхование от школьного буллинга.

Мессимас также подчеркивает, что заметен рост числа желающих заключить страхование жизни. По состоянию на конец 2023 года у них такой договор заключили 62 000 человек.

Руководитель сферы страхования жизни Swedbank Элерин Рейнманн замечает, что средний взнос по страхованию жизни – ниже, чем взнос по страхованию каско автомобиля.

„А 18-летний молодой человек может платить всего 6,5 евро в месяц“, – добавляет Трийн Мессимас.

„Взнос 30-летнего человека, который выберет сумму компенсации в размере 30 000 евро, в среднем составит 10–15 евро в месяц“, – приводит пример Кати Варблане.

В целом же сумма компенсации и сумма взноса могут сильно варьироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Специалисты отмечают, что жители Эстонии чаще страхуют свое имущество, кредиты и лизинги, путешествия, нежели свою жизнь и здоровье.

Согласно последнему отчету Трудовой инспекции, в прошлом году на рабочем месте погибли 10 человек, из них девять – молодые мужчины.

А в марте в волости Виймси на строительном объекте погиб рабочий. По предварительным данным, его придавило строительной плитой. В декабре прошлого года на строительной площадке в Таллинне погиб 45-летний мужчина – обрушилось перекрытие.

Специалисты советуют время от времени просматривать свой договор о страховании жизни – насколько он соответствует вашим сегодняшним потребностям? – и при необходимости вносить в договор изменения.К сожалению, несчастные случаи на работе, в т. ч. со смертельным исходом, в нашей стране – не редкость. В Нарве 30 апреля 36-летний мужчина упал с третьего этажа во время установки окна. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

„Заключая договор страхования, важно ознакомиться с условиями и обратить внимание на исключения. Это дает полную картину, в каком объеме обеспечивается страховая защита. Часто клиенты не обращают внимания на раздел исключений, из-за чего позднее это может вызвать возмущение в связи с отказом в выплатах, – говорит Элерин Рейнманн. – Также проблема бывает в том, что люди путают страхование жизни и страхование от несчастных случаев“.

В Swedbank добавляют, что зачастую причиной отказа в возмещении становится неверно представленная в договоре информация, случаи вождения автомобиля в нетрезвом виде в прошлом или то, что в договоре нет соответствующей ситуации защиты.

„Решение обычно принимают в течение нескольких дней. В 95% случаев оно положительное. Отказы бывают редко“, – говорит Трийн Мессимас.

Заключить договор обычно можно через интернет на странице страховой фирмы. Многие фирмы предлагают сначала высчитать сумму взноса и выплат через специальный веб-калькулятор. Подать заявление о возмещении тоже можно в интернете.

Но и финансовый аргумент вводит людей в заблуждение. Некоторые полагают, что сумма страхового взноса – достаточная, чтобы в случае несчастья возмещение покрыло все финансовые потребности – будет слишком высока.

„Также часто полагают, что при наличии какого-то серьезного диагноза, например – повышенного давления, астмы, диабета или опухоли, уже невозможно застраховать жизнь. Но если болезнь можно держать под контролем, состояние – стабильное и серьезных осложнений нет, это не препятствие для оформления страхования жизни. В случае серьезных болезней надо запастись терпением, т. к. опросник более детальный, и потребуется дополнительная информация“, – говорит представитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

В-третьих, много и тех, кто боится сглазить, накликать на себя несчастье. Нежелание думать о плохом и страх часто перевешивают финансовые

Во-вторых, у людей часто возникает психологический барьер, мешающий думать о собственной смертности. Человека не так страшит ежемесячная сумма взноса по страхованию жизни, которая, к примеру, может составлять и 5, 10, 20 евро. Скорее, страшно признать, что вероятность тяжело заболеть или умереть велика.

Во-первых, люди недооценивают риск возникновения тяжелых болезней и несчастных случаев. От этого страдает и сам человек, и его семья, зависящая от его материального дохода.

Исследований о том, по каким причинам люди отказываются от страхования жизни, не проводили. Но специалисты из опыта общения с клиентами выносят несколько причин.

„Две трети населения заключили договор страхования жилья и лишь 30% – застраховали свою жизнь, – говорит представитель Союза страховых обществ Эстонии Кати Варблане. – Страхование жизни нужно, прежде всего, людям, у которых есть дети или другие иждивенцы. А также – если у вас есть кредит, выплата которого без вашего дохода невозможна для семьи. Страхование жизни даст вашим близким чувство финансовой защищенности в трудные времена, когда вы сами больше не сможете о них заботиться“.

Руководитель сферы страхования жизни Swedbank Элерин Рейнманн замечает, что средний взнос по страхованию жизни – ниже, чем взнос по страхованию каско автомобиля.

„А 18-летний молодой человек может платить всего 6,5 евро в месяц“, – добавляет Трийн Мессимас.

„Взнос 30-летнего человека, который выберет сумму компенсации в размере 30 000 евро, в среднем составит 10–15 евро в месяц“, – приводит пример Кати Варблане.

В целом же сумма компенсации и сумма взноса могут сильно варьироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Сумма же страхового взноса будет зависеть еще и от профессии человека, от его хобби. Например, не все страховые фирмы согласны заключить договор, если человек занимается таким экстремальным видом спорта, как альпинизм выше 4000 метров над уровнем моря или погружение в воду глубже 40 метров. О таких увлечениях надо сразу проинформировать страховую фирму. Часто фирмы предлагают дополнительную защиту имеющим такие увлечения.

Она добавляет, что сумма компенсации в идеале могла бы быть в размере дохода человека минимум за один год. Также надо учитывать наличие кредитов и количество иждивенцев.

„Желательно оформить страхование жизни на максимально продолжительный период. Если вы заключите договор на короткий период, например – на пять лет, то при его продлении риски будут оценивать повторно. Если у вас к тому времени возникнут проблемы со здоровьем, то сумма платежа станет значительно выше, или страховое общество вообще не захочет продлевать договор“, – говорит Кати Варблане.

Заключить договор можно начиная с 18 лет. И в основном страховые фирмы предлагают его людям до 69–70 лет.

На самом же деле размер страхового взноса зависит от разных факторов, прежде всего – от возраста и состояния здоровья страхуемого. Чем человек моложе и здоровее, тем ниже будет сумма взноса. Поэтому и рекомендуется делать страхование жизни в более молодом возрасте, пока еще нет серьезных болезней.

„В среднем клиент платит 13 евро в месяц. Это цена 3–4 чашек кофе“, – говорит Рейнманн.

Мессимас также подчеркивает, что заметен рост числа желающих заключить страхование жизни. По состоянию на конец 2023 года у них такой договор заключили 62 000 человек.

Виды страхования жизни

Основной договор страхования жизни означает, что в случае смерти человека компенсацию получают его близкие. Но разные страховые фирмы предлагают также дополнить договор страхованием от несчастных случаев, критических болезней или потери трудоспособности. Есть даже дополнительное страхование от школьного буллинга.

Страхование от несчастных случаев позволяет покрыть расходы, связанные с неожиданными травмами, временной нетрудоспособностью, устойчивым недугом и смертью. Такой вид страхования можно заключить как в дополнение к основному страхованию жизни, так и отдельно от него. В первом случае его можно условно назвать защитой от травм. Например, в случае перелома ноги человек сможет получить компенсацию за те дни, которые не сможет работать.

Страхование от критических болезней подразумевает выплату компенсации в случае возникновения злокачественных опухолей, рака, инфаркта, инсульта, потери конечности, ожога третьей степени, пересадки жизненно важных органов и других тяжелых заболеваний. Такой договор заключают в дополнение к основному страхованию жизни. Список критических болезней может в разных страховых фирмах отличаться.

Также предлагают в дополнение к основному договору страхование от потери трудоспособности в случае болезни или несчастного случая.

Внимание к деталям

Заключить договор обычно можно через интернет на странице страховой фирмы. Многие фирмы предлагают сначала высчитать сумму взноса и выплат через специальный веб-калькулятор. Подать заявление о возмещении тоже можно в интернете.

„Решение обычно принимают в течение нескольких дней. В 95% случаев оно положительное. Отказы бывают редко“, – говорит Трийн Мессимас.

В Swedbank добавляют, что зачастую причиной отказа в возмещении становится неверно представленная в договоре информация, случаи вождения автомобиля в нетрезвом виде в прошлом или то, что в договоре нет соответствующей ситуации защиты.

„Заключая договор страхования, важно ознакомиться с условиями и обратить внимание на исключения. Это дает полную картину, в каком объеме обеспечивается страховая защита. Часто клиенты не обращают внимания на раздел исключений, из-за чего позднее это может вызвать возмущение в связи с отказом в выплатах, – говорит Элерин Рейнманн. – Также проблема бывает в том, что люди путают страхование жизни и страхование от несчастных случаев“.

Специалисты советуют время от времени просматривать свой договор о страховании жизни – насколько он соответствует вашим сегодняшним потребностям? – и при необходимости вносить в договор изменения.