14-летний музыкант Иван Ермаков: „Я и аккордеон – это инь и ян“

– Я с шестого класса мечтал, как я проведу лекцию по истории баяна в своей школе для моих сверстников (сейчас Иван заканчивает восьмой класс – прим.авт. ). И вот я приехал несколько недель назад на такую лекцию, гордо достаю аккордеон, а он… сломался.

– Как выяснилось, инструмент, как и живой человек, может предать в самый неподходящий момент. Недавно со мной подобное произошло.

– Это не просто часть моей жизни – это вся моя жизнь. Это моя работа, это мой молчаливый друг, который всегда меня выслушает. Каждый музыкант говорит со своим инструментом: например, когда импровизирует или что-нибудь сочиняет. Я и аккордеон – это инь и ян (смеется). Между нами происходит диалог, и он понятен только мне и моему инструменту.

– Сейчас ты уже смело можешь сказать, что музыка – это часть твоей жизни?

Я, скажем так, исполнял то, что мне давали. Но все равно я чувствовал: не мой это инструмент, и сел за барабаны. Правда, быстро нашелся человек с огромным талантом к данному инструменту, и Владимир Михайлович предложил мне попробовать аккордеон, и практически сразу у меня стало получаться. Я был маленький, и меня это захватило.

– Когда я был маленьким, родители вообще не планировали делать из меня музыканта. Придя в школьный оркестр, где Владимир Михайлович Федоров (руководитель школьного оркестра Таллиннского Линнамяэского русского лицея, где учится Иван – прим.авт. ) предложил мне балалайку, я там пытался что-то играть, он показывал, как надо.

– Иван, почему аккордеон? Почему не гитара, не клавиши, не барабаны?

Сегодня услышать аккордеон, тем более живьем, большая редкость. Разве что на улице или в подземном переходе можно увидеть согбенную фигуру музыкант а, играющего попсовый мотив жалобными звуками на потребу публике. У многих аккордеон ассоциируется также с архаичным миром застолий и свадеб. Однако сегодня в Эстонии аккордеон продолжает жить не только на улице, но и на большой профессиональной сцене. И им всерьез занимаются, посвящают ему жизнь.

Выступление сорвалось, я сидел за кулисами и чинил инструмент, чтобы успеть сыграть хотя бы одно произведение из четырёх запланированных.

– Удалось починить?

– Удалось. Сперва я думал, что проблема незначительна, но пришлось разбирать инструмент и лезть в его внутренности, и все это „на коленке“. Пришлось вызвать папу, и вместе мы кое-как справились. Я до сих пор

нахожусь в подавленном настроении из-за этой ситуации, даже нервный срыв заработал.

Я расценил это как предательство. Предательство со стороны инструмента, моего лучшего друга.

Затем все же смог найти в себе силы и по-философски взглянуть на ситуацию. Мне на ум сразу же пришла цитата, не помню, кому она принадлежит: „Будешь предан – будешь предан“. Данная ситуация помогла мне определить собственную привязанность и любовь к инструменту.

Теперь я точно знаю, что это – не случайный мой выбор. Был бы случайный, вряд ли бы я так переживал.

– Это ведь тоже своеобразное познание инструмента. Методом проб и ошибок. А сколько времени сейчас занимает баян в твоей жизни? Опиши свой день с инструментом.

– Я очень мало времени с ним провожу – всего полтора-два часа. Надо бы побольше. Если бы я проводил больше времени за инструментом еще с малых лет, думаю, результат был бы куда лучше, чем сейчас.

При этом мне четырнадцать лет, и я езжу на международные конкурсы. И этого мало! Я вижу конкурентов: приезжают музыканты, к примеру, из сербской глубинки, и у них – такой высокий уровень мастерства, ведь они у себя в деревнях по восемь часов в день занимаются!

А я… каюсь, каюсь (смеется): грешу видеоиграми, гуляю, на велосипеде катаюсь. Конечно, иногда нисходит на меня вдохновение, и я с удовольствием занимаюсь. Заниматься – это ведь не просто отыграть произведение. Это надо разбирать каждый кусочек, такт, смену регистра и т. д. Мой максимум – четыре часа в день. Я после этого почувствовал себя героем.

Сейчас… сейчас только продажа компьютера спасет меня от моей лени (смеется).

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