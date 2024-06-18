14-летний музыкант Иван Ермаков: „Я и аккордеон – это инь и ян“
Иван Ермаков (14) – один из самых ярких представителей молодых аккордеонистов нашей страны, который за последние несколько лет завоевал призовые места на самых крупных музыкальных конкурсах Европы. В этом году ему исполняется всего пятнадцать лет, однако он уже всерьез может называться профессиональным аккордеонистом, пишет „МК-Эстония“.
Сегодня услышать аккордеон, тем более живьем, большая редкость. Разве что на улице или в подземном переходе можно увидеть согбенную фигуру музыканта, играющего попсовый мотив жалобными звуками на потребу публике. У многих аккордеон ассоциируется также с архаичным миром застолий и свадеб. Однако сегодня в Эстонии аккордеон продолжает жить не только на улице, но и на большой профессиональной сцене. И им всерьез занимаются, посвящают ему жизнь.
– Иван, почему аккордеон? Почему не гитара, не клавиши, не барабаны?
– Когда я был маленьким, родители вообще не планировали делать из меня музыканта. Придя в школьный оркестр, где Владимир Михайлович Федоров (руководитель школьного оркестра Таллиннского Линнамяэского русского лицея, где учится Иван – прим.авт. ) предложил мне балалайку, я там пытался что-то играть, он показывал, как надо.
Я, скажем так, исполнял то, что мне давали. Но все равно я чувствовал: не мой это инструмент, и сел за барабаны. Правда, быстро нашелся человек с огромным талантом к данному инструменту, и Владимир Михайлович предложил мне попробовать аккордеон, и практически сразу у меня стало получаться. Я был маленький, и меня это захватило.
– Сейчас ты уже смело можешь сказать, что музыка – это часть твоей жизни?
– Это не просто часть моей жизни – это вся моя жизнь. Это моя работа, это мой молчаливый друг, который всегда меня выслушает. Каждый музыкант говорит со своим инструментом: например, когда импровизирует или что-нибудь сочиняет. Я и аккордеон – это инь и ян (смеется). Между нами происходит диалог, и он понятен только мне и моему инструменту.
Дружба и предательство
– Аккордеон – твой лучший друг?
– Как выяснилось, инструмент, как и живой человек, может предать в самый неподходящий момент. Недавно со мной подобное произошло.
– Поделись!
– Я с шестого класса мечтал, как я проведу лекцию по истории баяна в своей школе для моих сверстников (сейчас Иван заканчивает восьмой класс – прим.авт. ). И вот я приехал несколько недель назад на такую лекцию, гордо достаю аккордеон, а он… сломался.
Выступление сорвалось, я сидел за кулисами и чинил инструмент, чтобы успеть сыграть хотя бы одно произведение из четырёх запланированных.
– Удалось починить?
– Удалось. Сперва я думал, что проблема незначительна, но пришлось разбирать инструмент и лезть в его внутренности, и все это „на коленке“. Пришлось вызвать папу, и вместе мы кое-как справились. Я до сих пор
нахожусь в подавленном настроении из-за этой ситуации, даже нервный срыв заработал.
Я расценил это как предательство. Предательство со стороны инструмента, моего лучшего друга.
Затем все же смог найти в себе силы и по-философски взглянуть на ситуацию. Мне на ум сразу же пришла цитата, не помню, кому она принадлежит: „Будешь предан – будешь предан“. Данная ситуация помогла мне определить собственную привязанность и любовь к инструменту.
Теперь я точно знаю, что это – не случайный мой выбор. Был бы случайный, вряд ли бы я так переживал.
– Это ведь тоже своеобразное познание инструмента. Методом проб и ошибок. А сколько времени сейчас занимает баян в твоей жизни? Опиши свой день с инструментом.
– Я очень мало времени с ним провожу – всего полтора-два часа. Надо бы побольше. Если бы я проводил больше времени за инструментом еще с малых лет, думаю, результат был бы куда лучше, чем сейчас.
При этом мне четырнадцать лет, и я езжу на международные конкурсы. И этого мало! Я вижу конкурентов: приезжают музыканты, к примеру, из сербской глубинки, и у них – такой высокий уровень мастерства, ведь они у себя в деревнях по восемь часов в день занимаются!
А я… каюсь, каюсь (смеется): грешу видеоиграми, гуляю, на велосипеде катаюсь. Конечно, иногда нисходит на меня вдохновение, и я с удовольствием занимаюсь. Заниматься – это ведь не просто отыграть произведение. Это надо разбирать каждый кусочек, такт, смену регистра и т. д. Мой максимум – четыре часа в день. Я после этого почувствовал себя героем.
Сейчас… сейчас только продажа компьютера спасет меня от моей лени (смеется).
Расставить приоритеты
– Представим: на улице теплая погода, на небе – ни облачка, завтра не надо в школу. Через неделю у тебя серьезное выступление, ты понимаешь, что вполне к нему готов, но неплохо бы еще позаниматься. И вот тебе звонят друзья и зовут гулять! Ты, радостный от предстоящей прогулки, кладешь трубку, и взгляд твой нечаянно падает на инструмент, лежащий на стуле. Твои действия?
– А вот у меня есть пример, живой. Перед поездкой в Литву на выступление (на конкурс Ascoltate, который проходит каждый год в Литве, где собираются лучшие аккордеонисты Европы – прим.авт. ), – очень серьезное, с влиятельным жюри! – я понимал: расслабляться нельзя! И совместил приятное с полезным – все прогулки совершал между занятиями. Позанимался, пошел гулять, за время прогулки освежил голову, пришел домой и сел снова за инструмент.
И эти прогулки мне очень помогли, благоприятно отозвались на моей игре (на конкурсе Иван получил Гран-при – прим.авт. )
– А школа – это сейчас препятствие или она просто фоном где-то идет?
– Перед серьезными конкурсами, фестивалями, выступлениями инструмент, конечно, встает на первое место. Когда дело доходит до годовых контрольных, например, то школа вырывается немного вперед, и я трачу достаточно времени на подготовку к урокам, зачетным работам. Сижу до ночи и учу правила по математике. Читаю книги.
Сейчас мне проще – я научился балансировать. В будние дни – исключительно
аккордеон и школа, и никаких развлечений. В выходные дни немного расслабляюсь и позволяю себе прогулки с друзьями, катания на велосипеде, компьютерные игры.
На самом деле, я сейчас нахожусь на пороге серьезного шага: собираюсь после девятого класса в музыкальный колледж. Там никаких игр, гуляний, – только инструмент! И я сам этого захотел, я чувствую, как мне это поможет развиваться в игре.
В музыкальном колледже не будет тригонометрии, физики, химии. Зачем это музыканту? Будет только инструмент… Ну, телефон разрешат, чтобы музыку слушать.
Музыка многогранна
– Вот интересно: плейлист аккордеониста! Что слушает аккордеонист?
– На самом деле, я – меломан: могу слушать как Бетховена, так и рэп-музыку. Сейчас у меня в плейлисте Итан Бортник (23-летний пианист из США – прим.авт. ), довольно популярный артист. Мне стыдно признаться, но сейчас у меня в плейлисте – всего лишь три произведения для аккордеона: „Passing 3“ Мартина Лохсе (современный датский композитор и визуальный художник – прим.авт. ), которое я в данный момент разучиваю; „Партита для баяна“ Владислава Золотарева и „Соната № 2“ Анатолия Кусякова.
Если я все эти три произведения разучу и смогу в скором будущем сыграть – для меня это будет большой скачок. Вообще я много что слушаю, разные жанры. Наверное, неправильно, если музыкант себя ограничивает в прослушивании музыки. Музыка многогранна, жизни не хватит, чтобы всю ее узнать!
– На сольном концерте в „Линдакиви“ в прошлом году ты начал свое выступление с того, что поприветствовал публику сначала на английском языке, затем – на русском и эстонском. Неужели в зале было так много иностранцев?
– Конечно! Большая часть из них – это мои друзья-музыканты, почти весь класс из академии по классу баяна. Мой приятель Пабло – аргентинец, человек совершенно далекий от музыки, но музыку любящий, как истинный латиноамериканец – тоже пришел послушать меня.
– У профессионального музыканта могут быть друзья среди таких же, как и он, музыкантов? Или профессиональный музыкант – одиночка?
– Нет, на самом деле наш класс в академии очень дружный, и мы чувствуем себя семьей. В феврале я ездил с ними в Данию, на конкурс. Мы жили в одной квартире, ходили вместе гулять, смотрели фильмы! Конечно, среди ребят в классе есть и такие, кто ведет достаточно замкнутый образ жизни, но мы всегда готовы друг другу помочь, невзирая на разные характеры. Я и со своим учителем в очень доверительных отношениях, хотя между нами колоссальная разница в возрасте.
Мой учитель – мой кумир!
– Твой учитель – Момир Новакович?
– Так точно.
– Расскажи о нем.
– Ох, это отдельная глава моей жизни (смеется). Если я буду писать книгу, то Момир в ней займет добрую половину. Этот человек – не просто мой учитель, он – мой кумир! У него – особенный вкус к музыке. Он приверженец
современных жанров.
Я поначалу не совсем понимал, отчего у него такая тяга ко всему необычному в музыке. И лишь недавно стал понимать его – когда в январе этого года он предложил мне разучить современную пьесу, достаточно непростую в исполнении. Звучит это фантастически!
Момир – серб, он приехал в Эстонию много лет назад и преподает аккордеон у нас в Таллинне, в Академии музыки и театра, а также в Ласнамяэской музыкальной школе, где я учусь. Он – известный человек в музыкальном мире Европы.
И вот этот контраст – что он из глубинки и любит такую необычную, я бы даже сказал, концептуальную музыку – мне, конечно, очень импонирует. Я был в родном городе Момира, видел его первый инструмент, на котором он начинал играть. Но он и классику умеет. На ближайшем концерте в Литве он будет исполнять Баха!
Это – уникальный человек, глубокий.
– Строгий учитель?
– Когда как. Если я прихожу неготовым (что случается редко), то учитель бывает строг. Но и похвалить может, конечно. Это – полезно, очень полезно, когда учитель бывает разным. Он ведь человек, а не какой-то компьютер или робот.
Бывает, когда я что-то не понимаю и не могу сыграть, он берет в руки инструмент и показывает мне, как исполнить тот или иной кусок пьесы, но такое случается крайне редко, потому что я – способный ученик (смеется).
Как мой учитель работает со своими другими учениками, я не знаю, но ко мне он достаточно требователен.
– Тебе сейчас предстоит, насколько я знаю, много разных зарубежных поездок на музыкальные фестивали и конкурсы. Как оцениваешь свои силы, насколько готов к этим поездкам?
– Трудно сказать. Я живу девизом: „Будь что будет, и так все уже хорошо“. Я не могу предугадать свое выступление до мельчайших деталей. Может быть и поломка инструмента, и перенос концерта, и какие-то другие факторы, которые мне неподвластны. А так – я всегда готов!
– Мир сильно изменился для тебя после того, как ты всерьез стал заниматься музыкой?
– Раньше он был беззаботнее, что ли. Я просто ходил в школу, проводил время с друзьями, ни о чем особенно не задумываясь. Когда я взял в руки аккордеон и начал заниматься у Момира, я по-другому стал смотреть на свое будущее.
Еще не так давно я боялся проиграть и очень расстроился, когда занял второе место на конкурсе в прошлом году. Но теперь как будто что-то поменялось во мне. Неудачи теперь не страшат меня. Я ведь понимаю, ошибки – это тоже путь. Всегда есть соблазн сыграть лучше в следующий раз и занять первое место на конкурсе, если сейчас не получилось.
Поменялось отношение к инструменту. Раньше это больше развлекало меня, как игра, теперь все иначе: инструмент обрел в моих глазах иное значение. Я стал серьезнее к нему относиться.
– Философский вопрос: ты служишь инструменту или инструмент служит тебе?
– Сейчас он доминирует надо мной и высасывает из меня много сил. Занятие аккордеоном, на самом деле, приносит немало страданий (смеется). Когда не получается, хочется весь мир в этом обвинить! Но я знаю, что через страдания можно прийти к невероятному результату.
Несмотря на это, когда играешь, время летит очень быстро, и это – хороший
знак. Если занимаешься своим делом, время проходит незаметно. В школе со мной такого не происходит (смеется).
Возвращаясь к самому началу нашего разговора, могу сказать, что мы с инструментом – теперь как инь и ян. С аккордеоном я достиг внутреннего баланса, хоть и не абсолютного, но все же для меня это – огромный шаг. Как будет в будущем – не знаю. Надеюсь, что любовь к инструменту будет только укрепляться.
– Кто, по твоему мнению, может называться настоящим музыкантом?
– Безусловно, тот, кто может посредством своего инструмента рассказать историю, такую историю, которой слушатель будет сопереживать!
– Что ж, у тебя это вполне получается. На выступлении в „Братстве черноголовых“, где проходил конкурс талантов, я в этом смог убедиться. Пожелаем тебе удачи, ведь впереди у тебя огромное количество поездок на международные конкурсы!
– Благодарю за поддержку. Я ее особенно ощущаю сейчас, когда стал больше ездить в разные страны. Горжусь, что представляю свою страну с таким редким инструментом.
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