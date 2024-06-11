Полечили – и до свидания! Что делать, если вас выписывают из больницы в беспомощном состоянии, а встретить некому?

„А я живу на пятом этаже в доме без лифта. Я две лестничные площадки прошла на ногах, а дальше ползла, как собака, на четвереньках, я не могла идти, – вспоминает пенсионерка. – Дочь меня уложила, померила мне сахар – у меня такого сахара никогда не было, 20 ммоль/л, на нервной почве стало, видимо (это соответствует тяжелому состоянию гипергликемии, когда крайне высока вероятность развития осложнений – прим.ред.)“.

Доковыляв до ближайшей скамеечки, Татьяна позвонила дочери: „Вика, меня выставили из больницы“. И ждала под открытым небом, ночью, при температуре +5, пока дочь не приехала и не забрала мать.

„Я говорю: „Как я могу домой? Мне плохо, видите, какое у меня давление?“ – „Ничего не знаю“. Подогнали к моей постели кресло на колесах, посадили и подвезли к дверям, – голос пожилой женщины дрожит от обиды. – Не спросили, приедет ли за мной кто-нибудь, как я буду в ночи добираться? Я просила оставить меня в палате хоть до утра, когда автобусы пойдут, – отказали. Просто выставили ночью за дверь!“

„Это было вечером, в 18.30. Меня там подсоединили к аппарату, замеряющему давление, я смотрю, а оно у меня все падает и падает, – вспоминает пенсионерка. – Когда меня забирали, было 90, а в ЭМО уже стало 86. Взяли анализы. Меня тошнило, рвало, был кашель… Та доктор, которая забирала меня из дома, затем подходила дважды, когда привозила следующих больных, и говорила: да, что-то давление не нормализуется… Заботливая, внимательная, спасибо ей огромное“.

На вызов приехала 7-я бригада. Женщине проверили сахар, давление – у нее было очень низкое давление. Помогли одеться, собраться, и привезли в ЭМО на Рави, 18.

„Полтора года назад у меня обнаружили онкологию, – начинает свой рассказ она. – Я перенесла операцию, сейчас хожу на проверки. Три месяца назад у меня случился инфаркт мозга. Это значит, что у меня один сосуд полностью не работает, а другой – функционирует на 50–60 процентов. Вдобавок у меня – диабет второй степени. И вот 15 апреля мне стало так плохо, что я вызвала скорую помощь“.

Это – истории о человеческом равнодушии и в то же время – об отзывчивости.

„Мама из больницы вернулась домой в худшем состоянии, чем когда ее забирали“, – подтверждает дочь Татьяны, Виктория. Она не понимает, как можно было среди ночи выставить из ЭМО человека, даже не поинтересовавшись, в состоянии ли он добраться домой, есть ли деньги на такси, есть ли близкие, кто мог бы забрать на машине.

„Я хочу, чтобы обратили внимание на этот случай. Так и напишите: выгнали, как старую ненужную собаку“, – добавляет Татьяна.

„Я шла наощупь, упала и сильно ударилась“

Мария Новикова (91) начинает свой рассказ так: „Я была у врача глазного на Рави, 18. Мне назначили время операции по замене хрусталиков в обоих глазах. Но я не знала, что после нее я временно потеряю зрение – иначе я бы нашла себе провожатого! После операции я говорю: „Доктор, я же совсем слепая, хоть проводите меня к лифту. Я ничего не вижу!“ Он довел до лифта и сказал: „До первого этажа доедете“ и нажал кнопку. Лифт спустился, там стояли мужчины, они помогли мне выйти, а сами наверх уехали. А я стою и прошу: „Помогите мне хоть куда-то выйти!“ Кругом – только чужие люди, и ни медсестры, никого рядом…“

Пожилая женщина вспоминает, как практически наощупь шла к остановке автобуса. Причем по дороге даже упала и сильно ушиблась.

„Меня довели до остановки, посадили на лавочку. Сижу, не вижу ничего – и не понимаю, как мне доехать до дома, – описывает свое положение пенсионерка. – Спасибо одной женщине – она села рядом со мной, выяснила, в чем проблема, и вызвала мне такси. Она договорилась с таксистом, чтоб до двери меня доставил, назвала ему мой адрес и сама оплатила такси. И таксист довез меня прямо домой! Я вошла и просто упала на диван, сил у меня уже больше не было. Ведь после падения по пути к скамейке болело все тело, было трудно дышать“.

Пенсионерка переживает, что не узнала имен тех людей, кто оказывал ей помощь в пути: той женщины, что вызвала и оплатила машину, и таксиста, что доставил ее до самой двери. Ей очень хочется выразить им свою благодарность.