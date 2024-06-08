Над Таллинном слишком часто стали летать истребители. В чем дело?

Несколько читателей сообщили Delfi, что на этой неделе истребители летали как-то слишком уж часто.

Специалист по информации ВВС Сийм Вернер Тедер сообщил, что причин для опасений нет. В среду на территории Генерального штаба Сил обороны под эгидой фонда Каролины Иллензеер состоялся благотворительный концерт „Песни для солдат“. Помимо призывников, его постетили, к примеру, президент Алар Карис и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). В это время происходил облет истребителей.

„Обычное дело“, — отметил Тедер.

Самолеты над Таллинном можно будет наблюдать и сегодня-завтра. А также в Южной Эстонии, поскольку в окрестностях Тарту проходят традиционные дни авиации, которые являются крупнейшим авиационным мероприятием в странах Балтии. „В основном будут летать в районе Тарту, но заправлять истребители летают в Таллинн“, — пояснил Тедер.

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