МК Эстония
08.06.2024, 18:45

Важное поручение: платежей через банкоматы скоро не будет! Чего ждать клиентам?

 
Юлия Дэуш
Новая реальность: Всем клиентам, которые оплачивали счета в банкомате, придется перейти на другую систему платежей.
Новая реальность: Всем клиентам, которые оплачивали счета в банкомате, придется перейти на другую систему платежей.
ФОТО: Pixabay

24 октября 2024 года Swedbank закроет услугу определенных платежей через банкоматы – в связи с изменениями в нормативных требованиях по всему ЕС. Это коснется в первую очередь пожилых людей, из которых очень многие не пользуются интернет-банком. „МК-Эстония“ выяснила, какие теперь останутся варианты оплатить счета и повлекут ли они за собой дополнительные расходы.

Европарламент в феврале этого года утвердил постановление, обязывающее все банки в Евросоюзе предлагать услугу мгновенных платежей. Согласно документу, банки, работающие в ЕС и Европейской экономической зоне, должны осуществлять все платежи в евровалюте менее чем за десять секунд. Цель этого закона – защищать европейскую финансовую систему и экономику от организованной преступности.

„Требования к платежам меняются, и существующее решение для проведения платежей в банкомате больше им не соответствует. Мы сохраняли эту услугу так долго, как могли. Это изменение не повлияет на внесение и снятие наличных в банкомате“, – поясняет руководитель по работе с клиентами Swedbank Эде Раагметс.

Остается возможность оплачивать счета в интернет-банке и мобильном приложении – это удобно, и такой вариант предлагают своим клиентам все банки.

Но что делать тем, у кого нет смартфона, кто не умеет или не может пользоваться интернетом? В первую очередь это касается пожилых людей, среди которых немало тех, кто „не дружит“ с интернет-технологиями.

Swedbank предлагает тем, кто до сих пор осуществляет платежи в банкомате, перевести их в электронные счета (э-счета). Что это значит?

По словам Эде Раагметс, электронные счета – простой и безопасный способ оплаты, который уже использует большинство клиентов банка.

Эде Раагметс

„Если оформить электронный счет и заключить договор прямого платежного поручения, то в дальнейшем счета будут оплачиваться автоматически. Клиент может заказать э-счет в интернет-банке или в ближайшем офисе. Информацию о проведенном платеже можно легко получить в банкомате с помощью выписки со счета“, – объясняет Эде Раагметс.

Если человек регулярно оплачивает какой-либо счет с фиксированной суммой, то можно заключить в банке договор постоянного поручения.

По словам Эде Раагметс, на основании постоянного поручения Swedbank перечисляет указанную сумму поставщику услуги или другому лицу по истечении срока, указанного в договоре.

„Частоту и размер платежа может выбрать заказчик“, – отмечает она.

Другой вариант – прийти в офис Swedbank, где можно оплатить счета с помощью консультантов, в том числе – на компьютере клиента.

„Если клиенту нужна помощь, мы рекомендуем позвонить нам по телефону 631 0310, имея под рукой ежемесячные счета или платежную информацию, включая номер ссылки (viitenumber). Вместе мы найдем наиболее подходящее решение“, – советует Эде Раагметс.

По ее словам, хотя изменения вступят в силу только осенью, Swedbank уже предупредил клиентов об этом.

„Все клиенты, которые оплачивали счета в банкомате, получили от нас персональные уведомления. Если клиент не получил уведомление, мы просим его связаться с нами для проверки его контактных данных – возможно, они изменились, но информация не была передана в банк. Информация также добавлена на страницу Swedbank в раздел новостей. Извещение о прекращении определенных платежей через банкомат клиент увидит также и в банкомате“, – отмечает Эде Раагметс.

Нужно отметить, что сейчас внутрибанковский платёж, совершаемый через банкомат, стоит для клиентов Swedbank 0,16 евро, для частных клиентов старше 65 лет (включительно) – бесплатно.

Другие банки услугу оплаты счетов через банкомат не предоставляют.

Таблица стоимости услу э-счетов платежей в банках

Как организованы платежи в других банках?

Анника Горошко, руководитель отдела розничных банковских услуг банка LHV

LHV не предлагает услугу оплаты счетов через банкомат. Мы приглашаем всех наших клиентов, у которых нет возможности смарт-платежей и/или чьи родственники не могут им помочь, оплатить свои счета в нашем офисе.

Анника Горошко, руководитель отдела розничных банковских услуг банка LHV

Если есть ID-карта и пин-коды, Smart-ID или мобильный ID, мы предлагаем возможность оформить э-счета или постоянные поручения в нашей системе самообслуживания – консультанты помогут им с этим справиться. Это самый дешевый и удобный вариант для пожилого человека, ведь так счета в дальнейшем будут оплачиваться автоматически и не придется каждый месяц посещать офис.

Конечно, можно попросить работников банка оплатить или оформить э-счета, но в этом случае необходимо учитывать плату, взимаемую за услугу.

Понятно, что пожилые люди могут быть не уверены в онлайн-платежах из-за случаев мошенничества. Однако не существует метода оплаты или аутентификации, который бы полностью исключал возможность мошенничества. Вот почему важно быть в курсе информации, которой делятся банки о предотвращении обманных действий: это помогает максимально обезопасить онлайн-платежи.

Например, при входе в онлайн-банк лучше самому вводить адрес банка в адресную строку – так вы можете быть уверены, что находитесь на нужной странице.

Также перед совершением платежа всегда проверяйте имя получателя и номер его счета. Если вы заметили что-то необычное, следует прервать платеж и обратиться в службу поддержки клиентов банка LHV.

Лилиан Ребане, менеджер колл-центра банка Luminor

Luminor не предлагает возможность совершать платежи через банкомат. Если пожилой человек не умеет или боится самостоятельно совершать платежи через интернет-банк, есть и другие варианты.

Лилиан Ребане, менеджер колл-центра банка Luminor

Один из них – по-прежнему совершать платежи из дома, но обращаться за поддержкой к своим близким. Если такой возможности нет, конечно, платежи можно произвести и в представительстве нашего банка, где есть компьютеры самообслуживания для клиентов и где вы можете обратиться за помощью к нашим консультантам, которые любезно помогут и направят вас. Также можно спросить об услуге денежного перевода в ближайшем отделении банка.

Кроме того, в соответствии с установленным лимитом можно сделать необходимые платежи, позвонив в колл-центр банка и подтвердив свою личность.

Если счета – регулярные, хорошим способом для их ежемесячной оплаты является заключение договора прямого платежного поручения по э-счету. Это – простой и удобный вариант, при котором все оплачивается автоматически по э-счету, выставленному поставщиком услуг.

Эвелин Коплимяэ, менеджер сегмента частных клиентов SEB

SEB переводил свои банкоматы на новую, более современную систему, и поскольку необходимость проводить через банкомат определенные платежи (это – вид платежей, в которых уже заранее внесены реквизиты получателя, чтобы потом платить по этому же счету снова) снижалась с каждым годом, то летом 2023 года мы закрыли соответствующий функционал. Остальные услуги в банкоматах остались прежними.

Эвелин Коплимяэ, менеджер сегмента частных клиентов SEB

Помимо возможности внесения и снятия наличных, можно активировать карту, сменить и разблокировать ПИН-код. Также можно просмотреть свои последние транзакции и баланс счета.

Клиенты могут использовать для платежей любой из вариантов:

1. Для переводов фиксированной суммы – постоянные поручения, на основании которых указанная в них сумма передается поставщику услуг или иному лицу с соблюдением регулярности, указанной в нем.

2. Для более удобной оплаты регулярных счетов можно заказать электронные счета и заключить договор регулярных платежей по э-счетам для автоматической оплаты.

3. Совершать определенные платежи в интернет-банке. Если дома нет доступа к компьютеру или интернету, рекомендуем обратиться в контору SEB, где под руководством консультантов платежи можно проводить на личных компьютерах клиентов“.

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