Важное поручение: платежей через банкоматы скоро не будет! Чего ждать клиентам?

Европарламент в феврале этого года утвердил постановление, обязывающее все банки в Евросоюзе предлагать услугу мгновенных платежей. Согласно документу, банки, работающие в ЕС и Европейской экономической зоне, должны осуществлять все платежи в евровалюте менее чем за десять секунд. Цель этого закона – защищать европейскую финансовую систему и экономику от организованной преступности.

„Требования к платежам меняются, и существующее решение для проведения платежей в банкомате больше им не соответствует. Мы сохраняли эту услугу так долго, как могли. Это изменение не повлияет на внесение и снятие наличных в банкомате“, – поясняет руководитель по работе с клиентами Swedbank Эде Раагметс.

Остается возможность оплачивать счета в интернет-банке и мобильном приложении – это удобно, и такой вариант предлагают своим клиентам все банки.

Но что делать тем, у кого нет смартфона, кто не умеет или не может пользоваться интернетом? В первую очередь это касается пожилых людей, среди которых немало тех, кто „не дружит“ с интернет-технологиями.

Swedbank предлагает тем, кто до сих пор осуществляет платежи в банкомате, перевести их в электронные счета (э-счета). Что это значит?

По словам Эде Раагметс, электронные счета – простой и безопасный способ оплаты, который уже использует большинство клиентов банка.

„Если оформить электронный счет и заключить договор прямого платежного поручения, то в дальнейшем счета будут оплачиваться автоматически. Клиент может заказать э-счет в интернет-банке или в ближайшем офисе. Информацию о проведенном платеже можно легко получить в банкомате с помощью выписки со счета“, – объясняет Эде Раагметс.

Если человек регулярно оплачивает какой-либо счет с фиксированной суммой, то можно заключить в банке договор постоянного поручения.

По словам Эде Раагметс, на основании постоянного поручения Swedbank перечисляет указанную сумму поставщику услуги или другому лицу по истечении срока, указанного в договоре.