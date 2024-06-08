Важное поручение: платежей через банкоматы скоро не будет! Чего ждать клиентам?
24 октября 2024 года Swedbank закроет услугу определенных платежей через банкоматы – в связи с изменениями в нормативных требованиях по всему ЕС. Это коснется в первую очередь пожилых людей, из которых очень многие не пользуются интернет-банком. „МК-Эстония“ выяснила, какие теперь останутся варианты оплатить счета и повлекут ли они за собой дополнительные расходы.
Европарламент в феврале этого года утвердил постановление, обязывающее все банки в Евросоюзе предлагать услугу мгновенных платежей. Согласно документу, банки, работающие в ЕС и Европейской экономической зоне, должны осуществлять все платежи в евровалюте менее чем за десять секунд. Цель этого закона – защищать европейскую финансовую систему и экономику от организованной преступности.
„Требования к платежам меняются, и существующее решение для проведения платежей в банкомате больше им не соответствует. Мы сохраняли эту услугу так долго, как могли. Это изменение не повлияет на внесение и снятие наличных в банкомате“, – поясняет руководитель по работе с клиентами Swedbank Эде Раагметс.
Остается возможность оплачивать счета в интернет-банке и мобильном приложении – это удобно, и такой вариант предлагают своим клиентам все банки.
Но что делать тем, у кого нет смартфона, кто не умеет или не может пользоваться интернетом? В первую очередь это касается пожилых людей, среди которых немало тех, кто „не дружит“ с интернет-технологиями.
Swedbank предлагает тем, кто до сих пор осуществляет платежи в банкомате, перевести их в электронные счета (э-счета). Что это значит?
По словам Эде Раагметс, электронные счета – простой и безопасный способ оплаты, который уже использует большинство клиентов банка.
„Если оформить электронный счет и заключить договор прямого платежного поручения, то в дальнейшем счета будут оплачиваться автоматически. Клиент может заказать э-счет в интернет-банке или в ближайшем офисе. Информацию о проведенном платеже можно легко получить в банкомате с помощью выписки со счета“, – объясняет Эде Раагметс.
Если человек регулярно оплачивает какой-либо счет с фиксированной суммой, то можно заключить в банке договор постоянного поручения.
По словам Эде Раагметс, на основании постоянного поручения Swedbank перечисляет указанную сумму поставщику услуги или другому лицу по истечении срока, указанного в договоре.
„Частоту и размер платежа может выбрать заказчик“, – отмечает она.
Другой вариант – прийти в офис Swedbank, где можно оплатить счета с помощью консультантов, в том числе – на компьютере клиента.
„Если клиенту нужна помощь, мы рекомендуем позвонить нам по телефону 631 0310, имея под рукой ежемесячные счета или платежную информацию, включая номер ссылки (viitenumber). Вместе мы найдем наиболее подходящее решение“, – советует Эде Раагметс.
По ее словам, хотя изменения вступят в силу только осенью, Swedbank уже предупредил клиентов об этом.
„Все клиенты, которые оплачивали счета в банкомате, получили от нас персональные уведомления. Если клиент не получил уведомление, мы просим его связаться с нами для проверки его контактных данных – возможно, они изменились, но информация не была передана в банк. Информация также добавлена на страницу Swedbank в раздел новостей. Извещение о прекращении определенных платежей через банкомат клиент увидит также и в банкомате“, – отмечает Эде Раагметс.
Нужно отметить, что сейчас внутрибанковский платёж, совершаемый через банкомат, стоит для клиентов Swedbank 0,16 евро, для частных клиентов старше 65 лет (включительно) – бесплатно.
Другие банки услугу оплаты счетов через банкомат не предоставляют.