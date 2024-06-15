Здравствуй, небо в облаках… Актуальные вопросы читателей о срочной службе и ответы Департамента оборонных ресурсов
Подошел к концу очередной учебный год, и многие абитуриенты решают, чем заниматься дальше. Перед молодыми людьми встает вопрос – как быть, сначала отслужить или сначала поступить в высшее учебное заведение? Как получить отсрочку, что влияет на выбор места службы, кому Минобороны возмещает расходы на получение водительских прав – ответы на эти и другие вопросы, волнующие наших читателей, узнавала „МК-Эстония“.
„Моему сыну недавно исполнилось 17 лет, и на следующий же день ему пришло письмо из Департамента оборонных ресурсов, что его поставили на учет, – делится Марина. – Он еще учится в гимназии, но как-то мы все сильно напряглись“.
На сайте Департамента оборонных ресурсов говорится: „Лучше всего проходить военную службу сразу после школы, когда аттестат о полном среднем или профессиональном образовании уже в кармане. Для этого стоит обратиться в ведомство уже во втором триместре последнего года обучения. Если вы сделаете это как можно раньше, вам будет легче реализовать свои другие жизненные планы, будь то учеба, работа или создание собственной семьи и дома“.
Однако это – не единственное что волнует читателей „МК-Эстонии“. На вопросы отвечает руководитель по маркетингу и коммуникациям Департамента оборонных ресурсов Дайзи Желизко.
Николай: Сколько раз в году проводятся призывные кампании? Чем они отличаются? Зависит ли продолжительность военной службы от даты призыва?
На военную службу призывают три раза в год. В январе и июле – на 11 месяцев. В ходе январских и июльских призывов обучают в основном руководителей подразделений и водителей категорий С, Е.
Октябрьский призыв длится восемь месяцев, и в ходе этого цикла проходит подготовку рядовой состав Сил обороны. Новобранцы получают полезные навыки поведения в сложных ситуациях, знакомятся с основами обороны страны, учатся успешно действовать в команде.
Валентина: Дают ли студентам и слушателям подготовительных отделений вузов отсрочку от военной службы? Сколько раз можно подать заявление об отсрочке от военной службы?
Департамент оборонных ресурсов предоставляет лицу отсрочку от военной службы для получения высшего образования при условии, что специалист сообщит о необходимости этого не позднее 15 сентября года получения среднего образования. Ходатайствовать об отсрочке можно один раз. Всем учащимся профессиональных учебных заведений и средних школ рекомендуем ознакомиться с информацией о военной службе и высшем образовании на сайте Департамента оборонных ресурсов, чтобы узнать о некоторых исключениях: ЗДЕСЬ. Право на отсрочку прекращается, если вы прерываете учебу.
Ядвига: Существуют ли специальные курсы эстонского языка, которые могли бы пройти призывники, недостаточно свободно говорящие по-эстонски, чтобы более уверенно чувствовать себя в армии?
Предварительное развитие навыков эстонского языка, безусловно, повысит уверенность в себе и поможет справиться с военной службой. Во время службы Силы обороны проводят дополнительные языковые курсы для желающих улучшить свое знание эстонского языка.
Петр: Какие варианты существуют для молодых людей, чьи личные или религиозные убеждения запрещают прикасаться к оружию?
Лица, чьи религиозные или моральные убеждения не позволяют им проходить военную службу, могут внести свой вклад в национальную оборону, пройдя альтернативную службу.
На регулярную альтернативную службу призывают на тех же основаниях, что и на обязательную военную службу, но с существенным отличием в сроке службы, который составляет 12 месяцев.
Чаще всего альтернативная служба проходит в Силах обороны, но не на должностях с военной подготовкой. Например, в качестве ИТ-специалиста или работника склада.
Егор: От чего зависит место прохождения военной службы? Учитывается ли при распределении желание призывника служить в том или ином роде войск?
Основанием для определения воинской части и времени поступления на военную службу является план, устанавливаемый министром обороны, в котором указывается, в какой воинской части, когда и сколько молодых людей должно поступить на военную службу.
Место прохождения военной службы определяют по возможности с учетом предпочтений призывника. О своем предпочтении в отношении места службы призывник может сообщить в веб-среде Сил обороны или иным способом (например, по электронной почте).
Однако важно знать, что готовность воинских частей к приему новобранцев различна, и поэтому самые востребованные из них могут пополняться быстрее, а это означает, что добровольное заявление не гарантирует места в желаемой воинской части.
(Рекомендуется ознакомиться с подразделениями Сил обороны до прохождения проверки здоровья, потому что вопрос, где призывник хотел бы служить, будет задан сразу после нее. По возможности запрос будет учтен, говорится на сайте Департамента оборонных ресурсов – прим. ред.).
Следует также иметь в виду, что удаленность части от места жительства не влияет на определение места службы. Базовый солдатский курс с целью предоставления призывникам основных знаний проходит во всех воинских частях одинаково.
Марк: Можно ли получить в армии водительские права и каких категорий? Кому Министерство обороны возмещает расходы на получение водительских прав?
Во время военной службы можно получить водительские права категорий С и Е и, в исключительных случаях – категории В. В случае водительских прав, полученных во время службы, Силы обороны оплачивают как справку о состоянии здоровья, так и обучение.
Призывники, уже имеющие на момент прохождения военной службы водительские права категории В или приобретающие их по окончании солдатского базового курса, получат пособие в размере 1000 евро. Пособие выплачивают по окончании военной службы призывникам, прошедшим полную военную службу.
Кристина: Сколько составляет зарплата призывника? Компенсирует ли Министерство обороны военно-служащим оплату процентов по жилищному или учебному кредиту?
Призывнику выплачивают ежемесячное пособие – со дня прибытия к месту прохождения военной службы до окончания военной службы в соответствии с воинским званием:
• Рядовой, матрос – 115 евро в месяц. Повышенное пособие, 170 евро в месяц, выплачивают с девятого месяца военной службы.
• Капрал, старший матрос – 140 евро в месяц. Повышенное пособие, 170 евро в месяц, выплачивают с девятого месяца военной службы.
• Младший сержант – 200 евро в месяц.
• Сержант, прапорщик – 230 евро в месяц.
На альтернативной службе выплачивают ежемесячное пособие – со дня прибытия к месту службы до ее окончания, в размере минимальной зарплаты, установленной на основании статьи 29 (5) Закона о трудовом договоре.
У военнослужащего есть право приостановить погашение основной части учебного кредита во время прохождения военной службы. Проценты в это время выплачивает государство. Чтобы ходатайствовать о льготах, необходимо подать в банк заявление вместе со справкой из Сил обороны о начале военной службы. Погашение кредита прекращается в день подачи заверенного заявления в банк, но не ранее начала военной службы. Запросить платежный отпуск задним числом невозможно.
Компенсацию процентов по жилищному кредиту выплачивают призывникам в размере ежемесячных платежей при условии, что жилищный кредит взят на приобретение квартиры или дома/участка. Для получения пособия необходимо представить командиру места службы график погашения кредита, выданный кредитной организацией. Силы обороны будут ежемесячно перечислять пособие на банковский счет военнослужащего по процентной ставке, указанной в графике выплат, до окончания службы.
Роберт: Предусмотрены ли льготы для отслуживших?
Лицам, прошедшим военную службу, выдается удостоверение срочнослужащего, в котором указаны пройденные за время службы курсы и их объем. Знания, навыки и опыт, приобретенные во время службы, высоко ценятся на рынке труда, и их можно смело выделить в вашем резюме.