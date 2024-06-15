Здравствуй, небо в облаках… Актуальные вопросы читателей о срочной службе и ответы Департамента оборонных ресурсов

„Моему сыну недавно исполнилось 17 лет, и на следующий же день ему пришло письмо из Департамента оборонных ресурсов, что его поставили на учет, – делится Марина. – Он еще учится в гимназии, но как-то мы все сильно напряглись“.

На сайте Департамента оборонных ресурсов говорится: „Лучше всего проходить военную службу сразу после школы, когда аттестат о полном среднем или профессиональном образовании уже в кармане. Для этого стоит обратиться в ведомство уже во втором триместре последнего года обучения. Если вы сделаете это как можно раньше, вам будет легче реализовать свои другие жизненные планы, будь то учеба, работа или создание собственной семьи и дома“.

Однако это – не единственное что волнует читателей „МК-Эстонии“. На вопросы отвечает руководитель по маркетингу и коммуникациям Департамента оборонных ресурсов Дайзи Желизко.

Николай: Сколько раз в году проводятся призывные кампании? Чем они отличаются? Зависит ли продолжительность военной службы от даты призыва?

На военную службу призывают три раза в год. В январе и июле – на 11 месяцев. В ходе январских и июльских призывов обучают в основном руководителей подразделений и водителей категорий С, Е.

Октябрьский призыв длится восемь месяцев, и в ходе этого цикла проходит подготовку рядовой состав Сил обороны. Новобранцы получают полезные навыки поведения в сложных ситуациях, знакомятся с основами обороны страны, учатся успешно действовать в команде.

Валентина: Дают ли студентам и слушателям подготовительных отделений вузов отсрочку от военной службы? Сколько раз можно подать заявление об отсрочке от военной службы?