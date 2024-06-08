В Мустамяэ в аварии пострадали два ребенка

В пятницу, 7 июня, в 08:51 произошла авария возле Вильде теэ, 71а в Таллинне. По предварительным данным, 32-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Superb врезался сзади в остановившийся перед светофором легковой автомобиль Ford S-Max, которым управляла 31-летняя женщина. Находившиеся в Ford S-Max 11-летний и 9-летний мальчики были доставлены в больницу.