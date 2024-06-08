ЧП и криминал
08.06.2024, 09:45

В Мустамяэ в аварии пострадали два ребенка

 
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Вчера в аварии в столичном районе Мустамяэ пострадали два ребенка.

В пятницу, 7 июня, в 08:51 произошла авария возле Вильде теэ, 71а в Таллинне. По предварительным данным, 32-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Superb врезался сзади в остановившийся перед светофором легковой автомобиль Ford S-Max, которым управляла 31-летняя женщина. Находившиеся в Ford S-Max 11-летний и 9-летний мальчики были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии