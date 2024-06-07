Летом в районе Кесклинн можно заняться пешим футболом и капоэйрой
Со следующей недели и до конца августа вы сможете принять участие в бесплатных тренировках под открытым небом и в уроках танцев в разных местах района Кесклинн. На выбор предлагается шесть различных занятий.
Впервые в программу тренировок будут включены такие спортивные занятия, как пеший футбол и капоэйра. Пеший футбол позволяет играть в знаменитую игру с мячом в более спокойном темпе, в связи с чем он так популярен среди пожилых людей. Кроме того, выполняются гимнастические и координационные упражнения. Бразильское боевое искусство „капоэйра“ также развивает координацию. Занятие включает в себя акробатику, танцы и боевые элементы, и все это в сопровождении традиционных музыкальных инструментов.
„Поначалу может показаться, что характер того или иного вида спорта устанавливает ограничения для участников определенного возраста или опыта. Однако интенсивность всех занятий налажена так, чтобы в них могли участвовать люди всех возрастов и любой физической формы“, - сказал, подбадривая, старейшина района Сандер Андла.
В пеший футбол можно играть по вторникам с 18 июня по 23 июля на стадионе Таллиннской школы Сюдалинна (Лийвалайа 23), начало в 12:00. Занятия проводят Александр Пуштов или Надежда Полковникова.
Занятия по капоэйре будут проходить на стадионе школы Сюдалинна с 12 июня по 31 июля каждую среду в 15:00. Руководит Артур Шарыпин, тренер Таллиннской спортивной школы капоэйры.
В три летних вечера любители танцев могут заняться бальными танцами. На первом занятии будут изучаться до двух движений парных танцев, что использовать их в следующих двух уроках. Занятия пройдут в зеленой зоне улицы Харью (Харью 32) 20 июня, 18 июля и 22 августа, начало в 18:00.
Но если вы не хотите пробовать что-то новое, вы также можете выбрать занятие, знакомое вам по предыдущим годам, добавил старейшина района.
Уроки йоги снова пройдут под руководством преподавателя Кристы Кёстер. Йога под открытым небом проводится с 11 июня по 28 августа каждый вторник в 19:00 в парке Хирве.
На пляже Инглиранд 13 июня начнется обучение сальсе и бачате для начинающих. Хансель Риверо, основатель танцевальной студии Havanamoderna, заставит публику двигаться под латиноамериканские ритмы. Танцевальные занятия проводятся до 29 августа по четвергам в 19:00.
Также в парках района Кесклинн все лето будут проходить традиционные детские утренники. На этот раз детей будут развлекать веселыми играми на свежем воздухе различные персонажи Mullimeister.ee.Детские утренники начинаются в 12:00 и они пройдут 16 июня в парке Фалька, 23 июня на детской площадке по адресу ул. Азула, 13, 30 июня в парке Вайкне, 7 июля в Полицейском саду, 14 июля в парке Койду, 21 июля в зеленой зоне по адресу Ластекоду, 32, 28 июня в парке Лембиту, 4 августа в парке Туви, 11 августа в парке Тийгивески, 18 августа у дома на ул. Кийкри, 2а и 25 августа на Башенной площади.
Вам не нужно регистрироваться для участия в летних тренировках. В плохую погоду мероприятия могут быть отменены. Дополнительную информацию можно найти на странице управы района Кесклинн в Facebook.
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