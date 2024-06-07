Летом в районе Кесклинн можно заняться пешим футболом и капоэйрой

Впервые в программу тренировок будут включены такие спортивные занятия, как пеший футбол и капоэйра. Пеший футбол позволяет играть в знаменитую игру с мячом в более спокойном темпе, в связи с чем он так популярен среди пожилых людей. Кроме того, выполняются гимнастические и координационные упражнения. Бразильское боевое искусство „капоэйра“ также развивает координацию. Занятие включает в себя акробатику, танцы и боевые элементы, и все это в сопровождении традиционных музыкальных инструментов.

„Поначалу может показаться, что характер того или иного вида спорта устанавливает ограничения для участников определенного возраста или опыта. Однако интенсивность всех занятий налажена так, чтобы в них могли участвовать люди всех возрастов и любой физической формы“, - сказал, подбадривая, старейшина района Сандер Андла.

В пеший футбол можно играть по вторникам с 18 июня по 23 июля на стадионе Таллиннской школы Сюдалинна (Лийвалайа 23), начало в 12:00. Занятия проводят Александр Пуштов или Надежда Полковникова.

Занятия по капоэйре будут проходить на стадионе школы Сюдалинна с 12 июня по 31 июля каждую среду в 15:00. Руководит Артур Шарыпин, тренер Таллиннской спортивной школы капоэйры.

В три летних вечера любители танцев могут заняться бальными танцами. На первом занятии будут изучаться до двух движений парных танцев, что использовать их в следующих двух уроках. Занятия пройдут в зеленой зоне улицы Харью (Харью 32) 20 июня, 18 июля и 22 августа, начало в 18:00.

Но если вы не хотите пробовать что-то новое, вы также можете выбрать занятие, знакомое вам по предыдущим годам, добавил старейшина района.

Уроки йоги снова пройдут под руководством преподавателя Кристы Кёстер. Йога под открытым небом проводится с 11 июня по 28 августа каждый вторник в 19:00 в парке Хирве.