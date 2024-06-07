МНЕНИЕ | Бетина Бешкина: вместо обещанного благоденствия новая мэрия сокращает бюджет социальной сферы
Бывший вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина (Центристская партия) ответила на критику нового вице-мэра Карла-Сандера Казе (партия Isamaa).
Новая столичная коалиция проходит первую проверку на последовательность: составлен и направлен в горсобрание дополнительный бюджет. Допбюджет позволяет в середине бюджетного года добавить финансирование там, где оно оказалось недостаточным, но и перенаправить денежные средства, например, сократив расходы там, где это считает уместным городская управа.
К сожалению, новая мэрия сочла уместным сократить расходы в социальной сфере и здравоохранении. Таллинн полностью прекращает раздачу продуктовых наборов одиноким пенсионерам, со дня обрывает финансирование заместительного лечения для лиц с опиоидной зависимостью и прекращает компенсировать плату за визиты к врачам-специалистам для детей.
Новый вице-мэр, ответственный за социальную сферу и здравоохранение,Карл Сандер Казе парирует, что в качестве альтернативы продуктовым наборам остаются карточки Rimi, а лечение наркозависимых и компенсация платы за визит к врачам для детей будет финансироваться из бюджетов больниц.
Считаю необходимым пояснить, с чем мы имеем дело. Желая сэкономить почти 300 000 (170 000 на визитах и 124 000 на лечении наркозависимых) евро, мэрия с позиции силы в середине бюджетного года поставила перед фактом руководителей городских больниц о прекращении финансирования услуг, обозначенных выше. Более того, руководители города переложили эту финансовую ответственность на сами учреждения. Таким образом, городские больницы не зарабатывают на предоставлении медицинских услуг, а сами же финансируют эти услуги. Если упростить, представьте, что вы ходите на работу и еще за это платите, вместо того, чтобы получать зарплату. К слову, с частной клиникой Medicum такой фокус не пройдет, так что родителям стоит запланировать дополнительные расходы при походе с ребенком к врачу. Новая власть, к слову, в качестве решения всерьез предлагает обращаться в городские медучреждения, а не в частные.
Что же касается поддержки малоимущих одиноких пенсионеров, то тут разговор еще короче: минус 300 000 евро и никаких продуктовых наборов. Карл Сандер Казе опять же пытается сгладить ситуацию, напоминая о продуктовых картах Rimi. К сожалению, вице-мэр не уточняет, что они предоставляются на сумму 30 евро раз в 3 месяца и далеко не всем. Система автоматизивана, карты присылают почтой, а в списках получателей люди, которым назначалось государственное прожиточное пособие (его критерии ограничивающие и оставляют многих нуждающихся без помощи). У города нет возможности повлиять на этот процесс, но есть своя система социального обеспечения и проверенные временем инструменты помощи.
Непонятно, зачем рушить то, что исправно работает. Вот уж действительно не позавидуешь новому профильному вице-мэру. Эта коалиция рвалась к власти с лозунгом о выходе из стагнации и улучшении буквально всего, но первым же росчерком электронного пера вместо всеобщего благоденствия жители Таллинна получили сокращение бюджета социальной сферы. Честно говоря, за последние пять лет в качестве члена городской управы не припомню сокращений финансирования действующих социальных пособий и услуг.
Так что перефразируя уважаемого эстонского политика: если под стагнацией члены новой коалиции имели в виду гуманитарную помощь малоимущим пенсионерам, компенсацию платы за визит к детским врачам и заместительное лечение, то именно в такой стагнации хотелось жить!
P.S. Фракция центристской партии городского собрания подала 24 поправки к дополнительному бюджету Таллинна. Все поправки были мэрией отклонены.
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