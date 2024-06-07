МНЕНИЕ | Бетина Бешкина: вместо обещанного благоденствия новая мэрия сокращает бюджет социальной сферы

Новая столичная коалиция проходит первую проверку на последовательность: составлен и направлен в горсобрание дополнительный бюджет. Допбюджет позволяет в середине бюджетного года добавить финансирование там, где оно оказалось недостаточным, но и перенаправить денежные средства, например, сократив расходы там, где это считает уместным городская управа.

К сожалению, новая мэрия сочла уместным сократить расходы в социальной сфере и здравоохранении. Таллинн полностью прекращает раздачу продуктовых наборов одиноким пенсионерам, со дня обрывает финансирование заместительного лечения для лиц с опиоидной зависимостью и прекращает компенсировать плату за визиты к врачам-специалистам для детей.

Новый вице-мэр, ответственный за социальную сферу и здравоохранение,Карл Сандер Казе парирует, что в качестве альтернативы продуктовым наборам остаются карточки Rimi, а лечение наркозависимых и компенсация платы за визит к врачам для детей будет финансироваться из бюджетов больниц.

Считаю необходимым пояснить, с чем мы имеем дело. Желая сэкономить почти 300 000 (170 000 на визитах и 124 000 на лечении наркозависимых) евро, мэрия с позиции силы в середине бюджетного года поставила перед фактом руководителей городских больниц о прекращении финансирования услуг, обозначенных выше. Более того, руководители города переложили эту финансовую ответственность на сами учреждения. Таким образом, городские больницы не зарабатывают на предоставлении медицинских услуг, а сами же финансируют эти услуги. Если упростить, представьте, что вы ходите на работу и еще за это платите, вместо того, чтобы получать зарплату. К слову, с частной клиникой Medicum такой фокус не пройдет, так что родителям стоит запланировать дополнительные расходы при походе с ребенком к врачу. Новая власть, к слову, в качестве решения всерьез предлагает обращаться в городские медучреждения, а не в частные.