Дополнительный бюджет 2024 года подразумевает, что компенсация платы за визиты детей к врачам-специалистам сохранится. Для горожан ничего не изменится.

Что касается помощи пожилым людям и людям с особыми потребностями, то вклад города в эту сферу значительно увеличится.

В общей сложности первый дополнительный бюджет на 2024 год увеличит инвестиции в социальные услуги на 2,3 миллиона евро. Из них 135 700 евро будут направлены на адаптацию жилья, чтобы помочь людям с особыми потребностями, в том числе пожилым людям, как можно дольше справляться с повседневными делами самостоятельно и жить дома.

Кроме того, дополнительное финансирование в сумме 755 680 евро получит услуга социального транспорта, благодаря чему она станет доступнее тем, кто в ней нуждается. Более половины ее пользователей – люди пенсионного возраста.

Также стоит упомянуть, что 19 100 евро будут направлены на финансирование услуги замещения попечителя близкого родственника, что расширит круг ее получателей. Не снизится и доступность метадоновой заместительной терапии для потребителей опиоидных наркотиков.

Дополнительную помощь получат те, кто в ней нуждается. Если Михаил Кылварт считает, что городская поддержка должна давать людям „…чувство причастности и уверенность в том, что город заботится о них“, то цель нынешнего городского правительства заключается не в проведении PR-кампаний, а в реальной поддержке людей путем направления ресурсов туда, где это необходимо.

Я понимаю, что сейчас в разгаре выборы в Европейский парламент, но в трудные времена не стоит порождать в людях дополнительное ощущение неопределенности исключительно ради политических дивидендов. Цифры говорят сами за себя: вклад города в обеспечение жизненно важных услуг не уменьшается, а увеличивается.