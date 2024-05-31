Таллинн отменяет финансирование поддержки социально уязвимых групп: пожилых, бедных и борющихся с наркозависимостью

По словам депутата столичного городского собрания и бывшего мэра Таллинна Михаила Кылварта, Центристская партия еще до вступления в должность нового городского правительства предупреждала, что политика сокращения бюджета государства будет перенесена на Таллинн, и это оказалось правдой. „Под руководством социал-демократов мы оказались в ситуации, когда Таллинн начал воплощать в жизнь политику государства“.

По словам Кылварта, ранее Таллинн оказывал поддержку всем нуждающимся. „Новое городское правительство, по примеру государства, начало сокращать бюджет и средства для этого отбираются у самых уязвимых – пенсионеров и многодетных семей. В относительной бедности в 2022 году находился каждый четвертый житель Эстонии, то есть около 303 900 человек. Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был самым высоким среди одиноких пенсионеров – 79,1%. Известно, что относительная бедность среди пожилых людей в Эстонии одна из самых высоких в Европе, и главной причиной этого являются низкие пенсии. Средняя пенсия в Эстонии не достигает даже уровня минимальной зарплаты. Городской продуктовый набор – ожидаемая мера поддержки, которая, помимо продовольственной помощи, давала одиноким пожилым людям с низкой пенсией чувство причастности и уверенность в том, что город заботится о них“, – считает Кылварт.

Также, по словам Кылварта, новая городская управа подготовила „подарок“ ко Дню защиты детей. „Родители детей, зарегистрированных в Таллинне были освобождены от платы за визиты к врачам-специалистам в Детской больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице, Лэяне-Таллиннской центральной больнице и в клинике „Медикум“. Но теперь и здесь увидели возможность для экономии, что нанесет очередной удар по многодетным семьям“, – продолжил Михаил Кылварт.