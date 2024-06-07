Крупный пожар в Ида-Вирумаа, начавшийся 22 мая, потушен

В связи с повышенным загрязнением воздуха поздним вечером 22 мая жителям Ярвеского и Кукрузского районов Кохтла-Ярве и окрестностей было разослано текстовое сообщение EE-ALARM с просьбой закрыть двери и окна, выключить вентиляцию и не выходить на улицу. На следующий день в 6.40 было разослано последнее сообщение о том, что основная угроза загрязнения воздуха миновала. Всего оповещение получили 12 825 человек.

„Большая часть ресурсов спасательного центра была занята на тушении пожара несколько дней подряд. Это было очень ресурсоемкое мероприятие для нас, и для его координации был создан штаб. В задачу штаба входила отработка тактики тушения, логистика мероприятия, обеспечение спасателей необходимой водой для тушения, оборудованием, инвентарем, питьевой водой и питанием. Кроме того, привлекались партнеры и добровольцы, в сотрудничестве с партнерами отслеживалась актуальная картина события и другие спасательные мероприятия в регионе, чтобы обеспечить наличие ресурсов для реагирования на них“, - рассказал руководитель Восточного спасательного центра Янар Кярнер , объясняя ресурсоемкость долгосрочного спасательного мероприятия. Он отметил, что для обеспечения спасательного потенциала резервное оборудование было укомплектовано из свободных смен в Нарве и Йыхви, а в один из дней спасатели из команды Нымме были перераспределены в Раквере для дежурства. „Из-за этого пожара ни один вызов не остался в очереди или без внимания“, - подчеркнул Кярнер.

В тушении были задействованы профессиональные и добровольные спасательные команды из Ида и Ляэне-Вирумаа, а также спасатели из команды Рапла. В течение двух дней использовался вертолет Департамента полиции и погранохраны. Активные работы по тушению заняли 156 часов, после чего было проведено 52 часа последующих работ. После завершения активного пожаротушения пожарные вернулись на тушение трех новых пожаров. В последний раз, 3 июня, из свалки шел дым, и угрозы пожара не было. Для тушения было использовано около 1500 литров пены и 15 000 тонн воды. Вода была взята из двух близлежащих водоемов - реки Пюхайыги и ручья Мягара, а вертолет использовал для тушения морскую воду. Для поддержания уровня воды пришлось очистить реки от бобровых плотин и перекрыть водоотвод.

Спасателям приходилось работать в сложных условиях: неровная поверхность, токсичные испарения, жара, работа на высоте, риск возгорания, опасность обморока, работа под прямыми солнечными лучами. Во время тушения пожара на Уйкала четверо спасателей получили травмы или им потребовалась медицинская помощь (мышечные травмы, ожоги, отравление газом, падения). „Хотя на первый взгляд может показаться, что пожар на свалке - это простое испытание, на самом деле это было очень сложное и трудное мероприятие для спасателей. Как с точки зрения физической, так и психологической выносливости. Протаскивание шлангов в токсичной, вонючей и жаркой среде в течение нескольких дней подряд и промывка каждого сантиметра большой свалки в защитном снаряжении спасателей потребовали от них не только большой выносливости и физических способностей, но и мудрости и постоянной бдительности, чтобы избежать травм и переутомления. Я высоко ценю вклад всех сотрудников, партнеров и волонтеров, участвовавших в тушении свалки“, - добавил Янар Кярнер.

Предприятие взяло на себя контроль за горящей территорией свалка и тушение сбрасываемого мусора 1 июня. Для этого оно установило в районе насосы и шланги. До 3 июня спасательные службы контролировали горящую территорию с помощью беспилотников и тепловизионных камер. На сегодняшний день гора все еще горит, и перемещение мусорной кучи вглубь с помощью экскаваторов приведет к ее повторному возгоранию. В июле спасательные службы проверят пожарную безопасность зданий на свалке. В ближайшее время состоится встреча с представителями компании и Департамент окружающей среды, на которой будут уточнены действия предприятия по предотвращению пожаров, разрешению сложившейся ситуации и организации обращения с отходами в период приостановки их приема.

Причины пожара на свалке все еще выясняются, но первоначальное расследование показало, что мусор воспламенился в глубине кучи, то есть самовозгорелся, и можно исключить недавнюю деятельность людей и оборудования.

Пожар на свалке в Уйкала вспыхнул в 19.21. Активные работы по тушению продолжались круглосуточно до 29 мая. Сгорела большая территория свалки площадью около 4,2 га, холм высотой до 30 м, рядом с ним горел меньший холм площадью 200 м2. Огонь уничтожил один сарай. К 24 мая площадь горения сократилась до 1,5 га. К этому времени дым значительно уменьшился, активного горения на поверхности не было, огонь переместился вглубь мусорной кучи, и в тушении принимали участие экскаваторы. К 1 июня спасатели вывели свою технику из зоны горения.

Последние крупные пожары на свалке в Уйкала произошли в июне 2020 года и августе 2021 года, когда выгорела площадь до 500 квадратных метров.

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