КАРТЫ | Внимание! В центре города временно изменятся маршруты общественного транспорта и организация дорожного движения

В связи со строительством водопроводных и канализационных трасс Tallinna Vesi и Utilitas начиная с 10 июня будут введены ограничения движения на нескольких отрезках улицы Крейцвальди между Тартуским шоссе и улицей Гонсиори. На более поздних этапах строительных работ временно будет закрыт перекресток улиц Крейцвальди и Кундери. В качестве маршрута объезда предлагается улица Пронкси. Пешеходам и велосипедистам проход по улице будет открыт. С Кесклиннаской русской гимназией, которая находится в зоне строительных работ, достигнута договорённость, согласно которой во время экзаменов и торжественных мероприятий работы производиться не будут. Согласно текущим планам, работы продлятся до конца лета.

7 июня строительство трамвайной линии в Старый порт достигнет этапа, на котором будут открыты оба направления движения по улице Гонсиори для обычного и общественного транспорта, а для пересечения перекрёстка Каубамая будет предусмотрена полоса 1+1. В направлении города движение уже открыто.

В связи с водопроводными и канализационными строительными работами на улице Ф.Р. Крейцвальди и строительством трамвайной линии в Старый порт изменится движение автобусных маршрутов № 9, 31, 35, 42, 46, 55 и 94. В обоих направлениях закроется движение на улице Ф.Р. Крейцвальди, движение будет направлено в направлении центра города через улицу Пронкси, в направлении из центра города – через улицу Гонсиори.

7 июня будет полностью восстановлено движение в районе порта, также откроется южная часть улицы Ахтри. На отрезке Хобуяама – Йыэ ограничение скорости будет действовать до укладки верхнего слоя асфальта. Одновременно с открытием южной части примерно на одну неделю будет закрыта для движения левая полоса северной части Ахтри в связи со строительством трамвайной инфраструктуры.