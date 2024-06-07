Украинских военных беженцев лишат права бесплатного проезда на уездных автобусах(1)
Согласно постановлению министра по делам регионов Пирет Хартман, украинские военные беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий, пишет rus.err.
Постановление министра по делам регионов, согласно которому максимальная цена одноразового билета на уездных автобусных линиях могла бы составлять 10 евро, а максимальная стоимость проездного на 30 дней - 150 евро, затрагивает и украинских военных беженцев.
„Украинские военные беженцы исключены из перечня лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий“, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
как сказала Пирет Хартман, поскольку украинцы имеют такие же права на получение социальных гарантий и различных субсидий, что и граждане Эстонии, то было решено, что относительно проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.
По словам Хартман, в определенные годы, это, конечно, было обосновано, чтобы покинувшие свои дома из-за войны получили у нас максимальную помощь для более быстрой адаптации к новой среде.
Она добавила, что этот период длится уже несколько лет, и общество сделало все, чтобы приехавшие сюда украинцы смогли трудоустроиться, найти жилье и овладеть эстонским языком.
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