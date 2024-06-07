Украинских военных беженцев лишат права бесплатного проезда на уездных автобусах

Постановление министра по делам регионов, согласно которому максимальная цена одноразового билета на уездных автобусных линиях могла бы составлять 10 евро, а максимальная стоимость проездного на 30 дней - 150 евро, затрагивает и украинских военных беженцев.

„Украинские военные беженцы исключены из перечня лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий“, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

как сказала Пирет Хартман, поскольку украинцы имеют такие же права на получение социальных гарантий и различных субсидий, что и граждане Эстонии, то было решено, что относительно проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.

По словам Хартман, в определенные годы, это, конечно, было обосновано, чтобы покинувшие свои дома из-за войны получили у нас максимальную помощь для более быстрой адаптации к новой среде.

Она добавила, что этот период длится уже несколько лет, и общество сделало все, чтобы приехавшие сюда украинцы смогли трудоустроиться, найти жилье и овладеть эстонским языком.

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