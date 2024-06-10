Растет число опасных ситуаций на железной дороге
Как показывает статистика происшествий на железной дороге, за последние три года на железнодорожных переездах произошло 82 опасные ситуации. За первые пять месяцев этого года зарегистрировано уже 17 опасных ситуаций, пишет Delfi, ссылаясь на данные железнодорожной компании Elron.
Эти данные приводятся не случайно, ежегодно в июне по инициативе Международного союза железных дорог отмечается Всемирный день осведомленности о безопасности на железнодорожных переездах.
Как сказала Натали Аосаар, менеджер Elron по безопасности, с 2021 по 2023 год произошло в общей 82 опасные ситуации, когда от столкновения с пассажирским поездом пешехода отделяли всего несколько секунд. „Большинство опасных ситуаций случилось на железнодорожных переездах в Кейла, Нымме, Тонди, Хийу, Лаагри, Кехра и Тапа. За последние три года на переездах произошло семь несчастных случаев“, - сказала она, добавив, что в последние годы уменьшилось количество несчастных случаев на железной дороге, однако опасные ситуации возникают все чаще. „Транспортная нагрузка в регионах растет, что приводит к тому, что внимание людей рассеивается. Анализируя записи бортовых камер поездов после опасных ситуаций, мы видим, что при пересечении железнодорожных переездов люди очень часто отвлекаются на посторонние действия, например, они погружены в свои смартфоны, - сказала Аосаар. - Мы призываем людей быть крайне внимательными при пересечении железной дороги, учитывать, что тормозной путь поезда в зависимости от погодных условий составляет от 400 до 1400 метров“.
Примерно треть опасных ситуаций на железнодорожных переездах связаны с детьми. За первые пять месяцев 2024 года на железнодорожных переездах уже зарегистрировано 17 опасных ситуаций (в основном на линии Таллинн-Кейла), произошел один несчастный случай.
В Эстонии стартовала информационная кампания „Palun hoidu rongi eest. Elu võib muutuda sekunditega“ - „Держись дальше от поезда. Жизнь может измениться за несколько секунд“. Подробнее о кампании читайте на сайте https://ole.ee/2024/06/ilcad-2024/.
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