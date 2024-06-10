Растет число опасных ситуаций на железной дороге

Как сказала Натали Аосаар, менеджер Elron по безопасности, с 2021 по 2023 год произошло в общей 82 опасные ситуации, когда от столкновения с пассажирским поездом пешехода отделяли всего несколько секунд. „Большинство опасных ситуаций случилось на железнодорожных переездах в Кейла, Нымме, Тонди, Хийу, Лаагри, Кехра и Тапа. За последние три года на переездах произошло семь несчастных случаев“, - сказала она, добавив, что в последние годы уменьшилось количество несчастных случаев на железной дороге, однако опасные ситуации возникают все чаще. „Транспортная нагрузка в регионах растет, что приводит к тому, что внимание людей рассеивается. Анализируя записи бортовых камер поездов после опасных ситуаций, мы видим, что при пересечении железнодорожных переездов люди очень часто отвлекаются на посторонние действия, например, они погружены в свои смартфоны, - сказала Аосаар. - Мы призываем людей быть крайне внимательными при пересечении железной дороги, учитывать, что тормозной путь поезда в зависимости от погодных условий составляет от 400 до 1400 метров“.