Мужчина пришел в квартиру за вещами, но отказался уходить и напал на бывшую жену

В четверг, 6 июня, в полицию поступило сообщение из дома по улице Геолоогия в Силламяэ. Там нетрезвый 67-летний мужчина пришел за вещами к своей бывшей жене, но спокойно покинуть квартиру не захотел и напал на женщину. Полицейские задержали мужчину. Все обстоятельства будут выяснены в рамках возбужденного уголовного дела.

6 июня в полицию сообщили, в квартире на улице Кренхольми в Нарве 31-летняя нетрезвая женщина в ходе ссоры швырнула стакан в своего сожителя. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой, возбуждено уголовное дело.

6 июня полиция Нарвы получила вызов на Таллиннское шоссе, где нетрезвый 37-летний мужчина ударил в ходе конфликта своего отца. Полицейские задержали 37-летнего мужчину, все обстоятельства будут выяснены в рамках уголовного дела.

7 июня в полицию сообщили, что в Нарва-Йыэсуу в ходе совместного распития алкогольных напитков ударили 36-летнего мужчину. Его доставили для оказания первой помощи в больницу. Полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства произошедшего.

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