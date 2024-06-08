ПОДКАСТ | Сирле Блумберг о трудовой эксплуатации: „У нас был случай, когда работодатель избивал своего сотрудника так сильно, что человек попадал в больницу“(4)
RusDelfi поговорил с главой отдела помощи жертвам торговли людьми при Департаменте социального страхования Сирле Блумберг. Она рассказала, как в Эстонии процветает трудовая эксплуатация за счет страха и манипуляций и какие шаги предпринимает государство, чтобы помочь пострадавшим.
Сирле Блумберг так объясняет признаки и формы торговли людьми, с которыми сталкиваются в работе: „Например, человек работает, но ему не платят зарплату или постоянно задерживают выплаты. Его не отпускают с работы. Живет там, где его разместил работодатель. При этом у работника нет договора аренды“.
Торговля людьми включает в себя множество форм принуждения, при которых человек не может отказаться. Это могут быть манипуляции, шантаж и даже физическое насилие.
Многие из пострадавших рассказывают, что их не только лишали зарплаты, но и заставляли работать в ужасных условиях и даже голодать.
Блумберг подчеркивает, что обращение за помощью может быть анонимным. Всем пострадавшим разъяснят их права.
Подробнее – в подкасте RusDelfi „Вопросы“.
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