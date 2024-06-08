ПОДКАСТ | Сирле Блумберг о трудовой эксплуатации: „У нас был случай, когда работодатель избивал своего сотрудника так сильно, что человек попадал в больницу“

Сирле Блумберг так объясняет признаки и формы торговли людьми, с которыми сталкиваются в работе: „Например, человек работает, но ему не платят зарплату или постоянно задерживают выплаты. Его не отпускают с работы. Живет там, где его разместил работодатель. При этом у работника нет договора аренды“.

Торговля людьми включает в себя множество форм принуждения, при которых человек не может отказаться. Это могут быть манипуляции, шантаж и даже физическое насилие.

Многие из пострадавших рассказывают, что их не только лишали зарплаты, но и заставляли работать в ужасных условиях и даже голодать.

Блумберг подчеркивает, что обращение за помощью может быть анонимным. Всем пострадавшим разъяснят их права.

Линия кризисного телефона помощи жертвам 116 006 В Департаменте социального страхования оказывают быструю помощь людям, ставшим жертвой виновного деяния либо небрежного или неподобающего обращения, а также пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное насилие.

Подробнее – в подкасте RusDelfi „Вопросы“.

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