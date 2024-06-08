Исследования сточных вод показали, что весной и летом увеличивается употребление каннабиса(5)
Согласно недавно проведенному Министерством юстиции исследованию сточных вод, в начале мая потреблялось значительно больше каннабиса, чем за тот же период в феврале. В сточных водах Нарвы, Пайде и Силламяэ было обнаружено гораздо больше амфетамина, чем раньше, а в Силламяэ и Раквере больше кокаина, чем в других местах.
Последние пробы сточных вод были взяты в 13 городах Эстонии 7 мая. Пробы, взятые в ходе исследования сточных вод, анализируются Эстонским институтом судебной экспертизы, который в ходе индикаторных исследований может дать весьма точную картину текущей ситуации с распространением наркотиков.
Самым распространенным наркотическим веществом в Эстонии по-прежнему остается конопля, уровень остатков которой во всех городах был значительно выше, чем в феврале. В очередной раз наибольшее количество этого вещества обнаружено в сточных водах в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярвеского Ахтме. По сравнению с другими городами, в сточных водах Вильянди, Силламяэ и Выру было меньше всего остатков конопли.
„Сравнивая результаты майского исследования с тем, что мы провели в начале февраля, можно сказать, что в большинстве городов резко возросло употребление каннабиса. Показатели же амфетамина по Эстонии колебались меньше, чем по результатам предыдущего исследования. Самые большие изменения за наблюдаемый период произошли в употреблении амфетамина в Пайде, Нарве, Силламяэ и Маарду“, - сказал советник аналитической службы Министерства юстиции Андри Ахвен.
Таким образом, амфетамин быть в Эстонии одним из самых распространенных наркотиков. В сточных водах Хаапсалу, Вильянди и Пярну обнаружено значительно меньше остатков амфетамина, чем в других городах.
Кокаин уже некоторое время находится на третьем месте. Он также был обнаружено в сточных водах всех исследуемых городов, но среднее его количество в сточных водах значительно ниже, чем, например, в случае с амфетамином. Больше всего доз кокаина на 1000 жителей поступило из сточных вод Раквере, Таллинна и Силламяэ. По сравнению с другими городами, в сточных водах Выру, Вильянди и Хаапсалу кокаина было обнаружено значительно меньше.
Растет употребление каннабиса
По словам ученого Института развития здоровья (TAI) Катри Абель-Олло, рост употребления каннабиса в весенние и летние месяцы вызывает обеспокоенность. „Как показатели августа прошлого года, так и мая этого года существенно отличаются от показателей осенне-зимнего периода. Что касается употребления каннабиса, то на фоне мировых тенденций и более либеральной политики некоторых стран в отношении каннабиса, не следует забывать, что он по-прежнему остается психоактивным веществом, которое также может привести к нежелательным последствиям для здоровья и общего благополучия против желанного расслабления и ощущения праздника“, — сказала Катри Абель-Олло.
„Что касается употребления наркотиков в целом, приближающееся лето принесет по всей Эстонии различные мероприятия и фестивали. Это накладывает как на организаторов мероприятия, так и на местные самоуправления большую ответственность, чтобы гости, которые зачастую съезжаются со всей Эстонии, вернулись домой благополучно и без происшествий. При организации мероприятий все более важным становится присутствие на месте медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов, чтобы вовремя обнаружить проблемы и ограничить доступность наркотиков“, - добавила Катри Абель-Олло из Института развития здоровья.
Показания остатков метадона существенно не изменились по сравнению с февральскими результатами. Как и ожидалось, более высокие показатели этого вещества распространены в городах, где оно используется в опиоидной заместительной терапии. Больше всего остатков метадона обнаружено в сточных водах Нарвы, в два раза меньше – в Таллинне, Силламяэ и Ахтмеском районе Кохтла-Ярве. Пайде стал единственным городом, в сточных водах которого метадон обнаружен не был.
Остатки метамфетамина были обнаружены в очень небольших количествах в сточных водах некоторых городов, но в большем количестве - в сточных водах Южной Эстонии, то есть Валга, Выру и Тарту. На этот раз метамфетамин не был обнаружен в сточных водах Маарду, Нарвы, Пайде, Раквере, Силламяэ и Вильянди.
В сточных водах городов также был обнаружен в несущественных количества МДМА, или экстази. В некоторой степени его остатки были обнаружены в сточных водах Таллинна, Нарвы, Пайде, Пярну, Тарту и Выру, где количество доз на 1000 жителей оставалось близким к нулю.
Среди новых чрезвычайно опасных психоактивных веществ, включенных в исследование, стоит отметить альфа-ПВП, который на этот раз был обнаружен в сточных водах Таллинна, Маарду, Раквере, Силламяэ и Нарвы. Новые психоактивные вещества 3- или 4-MMC были обнаружены только в пробах сточных вод, взятых в Выру. Другие новые вещества, включенные в исследование, такие как альфа-ПГП, бупренорфин, фентанил, митрагинин и нитазены, на этот раз не были обнаружены в сточных водах ни одного города.
Нитазены в сточных водах найдены не были
Ученая TAI Катри Абель-Олло считает самым важным положительным результатом этого исследования то, что на этот раз в сточных водах не было обнаружено нитазенов. „Сигналы об опасности, появившиеся в начале года о том, что нитазены доступны, например, в студенческом городе Тарту, очень обеспокоили экспертов в этой области. Судя по результатам анализа сточных вод за май, нитазены, к счастью, не настолько распространены, чтобы эти вещества можно было обнаружить в сточных водах. В то же время с нитазеном нужно быть предельно осторожным, потому что в Эстонии протонитазен также обнаружен на черном рынке, и это мощное вещество иногда продается под видом других наркотиков“, - сказала Катри Абель-Олло.
Советник Минюста Андри Ахвен напоминает, что на результаты исследования зачастую влияют общественные мероприятия в небольших городах. „В то же время по результатам какого-либо отдельного исследования нельзя сделать исчерпывающие выводы о количестве тех, кто регулярно потребляет психоактивные вещества. Постоянные закономерности могут проявиться только в течение длительного периода времени при сравнении результатов разных исследований“, - подчеркнул Андри Ахвен из Министерства юстиции.
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С результатами исследований сточных вод, заказанных Министерством юстиции, можно ознакомиться с помощью графиков Министерства юстиции. Результаты отображаются в виде количества доз потребляемых веществ на 1000 жителей за один день.
С начала 2022 года министерство заказывает анализ сточных вод четыре раза в год и предоставляет информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, в Ахтмеском районе Кохтла-Ярвее, Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валга, Выру, Хаапсалу и Пайде. Исследования проводятся в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы и Эстонским центром исследований окружающей среды.
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