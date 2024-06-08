Исследования сточных вод показали, что весной и летом увеличивается употребление каннабиса

Последние пробы сточных вод были взяты в 13 городах Эстонии 7 мая. Пробы, взятые в ходе исследования сточных вод, анализируются Эстонским институтом судебной экспертизы, который в ходе индикаторных исследований может дать весьма точную картину текущей ситуации с распространением наркотиков.

Самым распространенным наркотическим веществом в Эстонии по-прежнему остается конопля, уровень остатков которой во всех городах был значительно выше, чем в феврале. В очередной раз наибольшее количество этого вещества обнаружено в сточных водах в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярвеского Ахтме. По сравнению с другими городами, в сточных водах Вильянди, Силламяэ и Выру было меньше всего остатков конопли.

„Сравнивая результаты майского исследования с тем, что мы провели в начале февраля, можно сказать, что в большинстве городов резко возросло употребление каннабиса. Показатели же амфетамина по Эстонии колебались меньше, чем по результатам предыдущего исследования. Самые большие изменения за наблюдаемый период произошли в употреблении амфетамина в Пайде, Нарве, Силламяэ и Маарду“, - сказал советник аналитической службы Министерства юстиции Андри Ахвен.

Таким образом, амфетамин быть в Эстонии одним из самых распространенных наркотиков. В сточных водах Хаапсалу, Вильянди и Пярну обнаружено значительно меньше остатков амфетамина, чем в других городах.

Кокаин уже некоторое время находится на третьем месте. Он также был обнаружено в сточных водах всех исследуемых городов, но среднее его количество в сточных водах значительно ниже, чем, например, в случае с амфетамином. Больше всего доз кокаина на 1000 жителей поступило из сточных вод Раквере, Таллинна и Силламяэ. По сравнению с другими городами, в сточных водах Выру, Вильянди и Хаапсалу кокаина было обнаружено значительно меньше.

Растет употребление каннабиса