Председатель Таллиннского городского собрания уходит в отставку

В заявлении сказано, что она покинет пост 17 июня. В этот же день состоится очередное заседание горсобрания, на котором пройдут выборы нового председателя представительного органа.

Сильд заняла пост председателя горсобрания 24 августа 2023 года, сменив в этой должности своего однопартийца Евгения Осиновского. На тот момент Таллинном управляла коалиция, сформированная центристами и соцдемами.

В апреле 2024 года в Таллинне сменилась власть. Новую коалицию сформировали социал-демократы, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200.

По условиям коалиционного соглашения пост председателя горсобрания закреплен за реформистами, которые планируют выдвинуть на эту должность директора Таллиннского английского колледжа Тоомаса Крузимяги.

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