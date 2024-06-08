08.06.2024, 10:10
Рокировки в охранной фирмы. Правление Forus покидают два топ-руководителя(1)
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Калев Рейльян, чуть более года назад оставивший руководство клиникой Confido, и Юри Теэмант, за плечами которого опыт работы в концерне Eesti Energia, выходят из правления компании Forus Grupp, пишет издание Delfi Ärileht.
Учитывая текущую экономическую ситуацию в Эстонии, компания US Invest, владелец Forus, оптимизирует структуру управления своих компаний. В связи с этим было принято решение сделать структуру управления Forus Grupp более тонкой и приблизить управление концерном к владельцу. Руководство концерна будет объединено с US Invest.
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