Экономика
08.06.2024, 10:10

Рокировки в охранной фирмы. Правление Forus покидают два топ-руководителя

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Калев Рейльян.
Калев Рейльян.
ФОТО: Forus | Erakogu

Калев Рейльян, чуть более года назад оставивший руководство клиникой Confido, и Юри Теэмант, за плечами которого опыт работы в концерне Eesti Energia, выходят из правления компании Forus Grupp, пишет издание Delfi Ärileht.

Учитывая текущую экономическую ситуацию в Эстонии, компания US Invest, владелец Forus, оптимизирует структуру управления своих компаний. В связи с этим было принято решение сделать структуру управления Forus Grupp более тонкой и приблизить управление концерном к владельцу. Руководство концерна будет объединено с US Invest.

Тармо Кесккюла перейдет из совета в правление Forus Grupp, Калев Рейльян и Юри Теэмант покинут правление Forus Grupp.

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