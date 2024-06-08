Рокировки в охранной фирмы. Правление Forus покидают два топ-руководителя

Учитывая текущую экономическую ситуацию в Эстонии, компания US Invest, владелец Forus, оптимизирует структуру управления своих компаний. В связи с этим было принято решение сделать структуру управления Forus Grupp более тонкой и приблизить управление концерном к владельцу. Руководство концерна будет объединено с US Invest.