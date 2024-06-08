В сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Эстонии по-прежнему ощущается нехватка профессиональной рабочей силы

Генеральный директор EHRL считает сезонность основной проблемой отрасли в отношении рабочей силы, которая требует ежегодного найма значительного количества временной дополнительной рабочей силы. „Приходится констатировать, что существует нехватка профессиональной рабочей силы, особенно среди руководителей, которым приходится каждую весну набирать новых сотрудников и очень быстро их обучать. От руководителя зависит работоспособность и уровень сервиса всей команды. Гостеприимство – это главное: мы не просто обслуживаем, мы работаем с людьми. Основная задача руководителя — направлять и вести своих людей“, — сказал Киллу Майдла.

Ольга Пивоварова, руководитель ресепшена в спа-отеле подтвердила, что спрос на квалифицированных и мотивированных сотрудников по-прежнему высок. „Многие компании готовы принять новых сотрудников. Однако поиск и набор опытных людей требует времени, особенно если работа находится за пределами Таллинна“, — сказала Пивоварова.

Кади Элместе, руководитель специальности гостиничного и ресторанного бизнеса Эстонского университета предпринимательства Майнор ( EEK Mainor ), добавила, что прилагается много усилий для популяризации работы в сфере туризма, но, к сожалению, влияние кризиса ощутимо. Это заметно, поскольку доля международного туризма еще не достигла ожидаемого уровня. „Преданные поклонники отрасли не исчезли, но найти новых сотрудников сложно, поскольку существует множество других привлекательных вариантов“, — пояснила Элместе.

„В начале пандемии, когда были очень строгие ограничения и практически запрещены поездки, отрасль гостиничного и ресторанного бизнеса покинули около 10 тысяч сотрудников. Хотя количество людей, работающих в этой сфере восстанавливается, вернуть всех профессионалов нам не удалось „, - сказал Майдла.

Специалист EEK Mainor считает, что ситуацию усложняет сохраняющаяся непопулярность сферы услуг. „Работа в сфере обслуживания рассматривается как временная. Часто человек не видит возможности дальнейшего карьерного роста или хочет быстро стать руководителем, но не прилагает к этому усилия. В то же время хорошим специалистом нельзя стать случайно, без профессиональных знаний и навыков“, - сказала Элместе. Она убеждна, что популяризация получения профессиональных знаний – один из способов решения основных задач отрасли.

При этом Киллу Майдла отметил, что изменения, сопровождавшие кризисные годы, повлияли на сотрудников как ускоритель развития. „Из-за нехватки рабочей силы, амбициозный сотрудник, приобретающий навыки и опыт, может быстро стать начальником смены или руководителем“, — сказал Майдла.

Карьера в сфере туризма требует более профессиональных знаний.

Ольга Пивоварова из LaSpa заявила, что нехватка квалифицированной рабочей силы явно влияет на уровень качества обслуживания. „Профессиональные знания имеют решающее значение в нашей области, поскольку они помогают обеспечить качественный сервис, который является основой этой индустрии“, - сказала она. Именно поэтому сама тоже решила получить высшее образование.

Киллу Майдла, генеральный директор EHRL, считает, что те, кто хочет сделать карьеру в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, без профессионального образования не смогут сделать это. „Обучение в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса особенно подходит тем, кто уже работает в этой сфере, но хотел бы развиваться дальше. Для новичков без опыта работы учеба может быть немного сложной. В этом случае следует сразу же приступить к новой работе вместе с учебой, потому что без опыта сложно получить руководящую должность в этой сфере“, - считает Майдла.