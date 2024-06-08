Эксперт: внезапно многим понадобилось срочно купить машину

По словам Пехтер, автокредитом люди пользуются особенно часто для приобретения именно подержанных автомобилей, которые уже хорошо послужили своему первому владельцу 4-5 лет.

„Мы видели, как после объявления новых налоговых планов правительства число заинтересованных в автокредите резко увеличилось, почти на четверть. Поскольку план, согласно которому с начала нового года каждая сделка купли-продажи автомобиля в Эстонии будет облагаться налогом, кажется, будет реализован, не удивительно, что внезапно многим машина понадобилась очень срочно“, – сказала Пехтер, отметив, что это совершенно очевидно – финансово грамотный человек, который в любом случае планирует купить машину в ближайшем будущем, должен сделать это до конца года, чтобы сэкономить на налогах.

Анализ портфеля автокредитов Bigbank показывает, что за два года средняя сумма автокредита выросла более чем на 25% – с 8200 евро до 10 400 евро. „Факт, что автопарк становится моложе и дороже, свидетельствует прежде всего о том, что у многих людей финансовая уверенность сегодня уже восстановлена“, – прокомментировала Йонна Пехтер.

По словам руководителя Bigbank, автокредит некоторое время назад стал гораздо популярнее, чем раньше, ведь фиксированная процентная ставка даёт человеку уверенность в текущих расходах. „Поскольку в случае покупки с использованием автокредита автомобиль сразу же становится собственностью человека, он также освобождается от обязанного страхования каско и может сам принимать решения, касающиеся его расходов и рисков“, — пояснила Пехтер.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам.

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