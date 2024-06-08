Эксперт: внезапно многим понадобилось срочно купить машину
Интерес к автокредиту с фиксированной процентной ставкой в мае значительно вырос – помимо сезонности очевидной причиной этого стал пошедший в четверг второе чтение в Рийгикогу законопроект, согласно которому налогом будет облагаться также первичная смена владельца автомобиля, прокомментировала тенденции авторынка Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti.
По словам Пехтер, автокредитом люди пользуются особенно часто для приобретения именно подержанных автомобилей, которые уже хорошо послужили своему первому владельцу 4-5 лет.
„Мы видели, как после объявления новых налоговых планов правительства число заинтересованных в автокредите резко увеличилось, почти на четверть. Поскольку план, согласно которому с начала нового года каждая сделка купли-продажи автомобиля в Эстонии будет облагаться налогом, кажется, будет реализован, не удивительно, что внезапно многим машина понадобилась очень срочно“, – сказала Пехтер, отметив, что это совершенно очевидно – финансово грамотный человек, который в любом случае планирует купить машину в ближайшем будущем, должен сделать это до конца года, чтобы сэкономить на налогах.
Анализ портфеля автокредитов Bigbank показывает, что за два года средняя сумма автокредита выросла более чем на 25% – с 8200 евро до 10 400 евро. „Факт, что автопарк становится моложе и дороже, свидетельствует прежде всего о том, что у многих людей финансовая уверенность сегодня уже восстановлена“, – прокомментировала Йонна Пехтер.
По словам руководителя Bigbank, автокредит некоторое время назад стал гораздо популярнее, чем раньше, ведь фиксированная процентная ставка даёт человеку уверенность в текущих расходах. „Поскольку в случае покупки с использованием автокредита автомобиль сразу же становится собственностью человека, он также освобождается от обязанного страхования каско и может сам принимать решения, касающиеся его расходов и рисков“, — пояснила Пехтер.
Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам.
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