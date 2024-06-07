Таллиннская горуправа проведет в каждом районе города встречи с общественностью

На следующей неделе Таллиннская городская управа начнет проводить встречи с общественностью, на которых будут представлены планы городского правительства и управ. Во время мероприятия горожане смогут дать обратную связь и задать вопросы членам городской и районной управ. Встречи пройдут в каждом районе: первые две состоятся на следующей неделе, а остальные – в конце лета.