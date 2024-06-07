Таллиннская горуправа проведет в каждом районе города встречи с общественностью
На следующей неделе Таллиннская городская управа начнет проводить встречи с общественностью, на которых будут представлены планы городского правительства и управ. Во время мероприятия горожане смогут дать обратную связь и задать вопросы членам городской и районной управ. Встречи пройдут в каждом районе: первые две состоятся на следующей неделе, а остальные – в конце лета.
„Новое городское правление открывает новую страницу в руководстве Таллинном. Мы сократим количество отходов, сделаем управление прозрачным и увеличим инвестиции в образование, социальные услуги, охрану окружающей среды и развитие общественного транспорта. Конечно, мы хотим получить отзывы о наших планах, выслушать жителей города и ответить на их вопросы“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Встреча с жителями Пыхья-Таллинна состоится 11 июня в 18:00. Мероприятие пройдет на втором этаже Центра культуры „Сальме“. Участвуют: мэр Таллинна Евгений Осиновский, старейшина управы района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур и вице-мэры Вильяр Яаму, Алексей Яшин, Кристьян Ярван, Карл Сандер Казе, Мадле Липпус, Каарель Оя и Пяртель-Пеэтер Пере.
Встреча с жителями Пирита состоится 12 июня в 16:00 в Центре досуга Пирита. Участвуют: мэр Таллинна Евгений Осиновский, старейшина управы района Пирита Дорис Раудсепп и вице-мэры Вильяр Яаму, Карл Сандер Казе, Пяртель-Пеэтер Пере и Маргот Роозе.
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